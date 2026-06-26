Amadeus chiude con Nove, è ufficiale la separazione: le parole del conduttore (e cosa farà ora)
Dopo solo due anni il conduttore lascia il circuito Warner Bros. Discovery: i risultati tutt’altro che esaltanti della breve avventura e cosa farà ora
Cala il sipario sull’avventura di Amadeus su Nove. Il conduttore e Warner Bros. Discovery, infatti, hanno comunicato la rescissione consensuale del contratto. Per l’ex conduttore Rai si apre ora una nuova fase della carriera. Scopriamo tutti i dettagli.
Amadeus lascia Nove: il comunicato
Si chiude con una risoluzione consensuale il rapporto professionale tra Warner Bros. Discovery e Amadeus. Lo hanno comunicato le parti attraverso una nota ufficiale diffusa oggi, 26 giugno 2026, nella quale viene annunciato l’accordo che pone fine al contratto che avrebbe legato il conduttore al circuito per altre due stagioni televisive. L’esperienza di Amadeus nel gruppo era iniziata nel 2024 dopo l’addio alla Rai e al Festival di Sanremo, in una delle operazioni più chiacchierate degli ultimi anni della televisione italiana. Nel corso di questi due anni il presentatore è stato impegnato sul canale Nove, sia nella fascia del prime time sia dell’access, ma con risultati tutt’altro che esaltanti.
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Nel comunicato, Warner Bros. Discovery esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal conduttore, sottolineando il contributo professionale offerto durante la collaborazione. L’azienda ringrazia infatti Amadeus "per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery". A commentare la conclusione del rapporto è anche Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe, che evidenzia il clima di reciproca stima con cui si conclude questa esperienza. "Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità", dichiara Araimo: "Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo".
Le dichiarazioni di Amadeus e il futuro del conduttore
Parole di ringraziamento arrivano anche dallo stesso Amadeus, che traccia un bilancio dell’esperienza vissuta all’interno del circuito Discovery: "Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri" ha fatto sapere il conduttore. Al momento non ci sono indizi su quello che sarà il futuro di Amadeus in tv, ma non sono da escludere colpi di scena sia sul fronte di un ritorno in Rai o Mediaset. Quel che è certo è che l’avventura su Nove non si è chiusa con i risultati sperati, dal flop di The Cage in access al flop di Chissà Chi è fino ai numeri contenuti di Like a Star e La Corrida.
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