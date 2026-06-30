Amadeus lascia Discovery e certifica la sconfitta del Nove: scommessa finita con 2 anni di anticipo, ora è tutto da rifare. Ecco dove andrà I risultati Auditel non hanno mai raggiunto gli obiettivi inizialmente immaginati e ora si aprono nuovi scenari.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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L’avventura di Amadeus a Warner Bros. Discovery si chiude con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. La notizia, che circolava da settimane negli ambienti televisivi, è stata ufficializzata attraverso un comunicato congiunto nel quale le parti annunciano di aver raggiunto una "risoluzione consensuale" dell’accordo che avrebbe dovuto legare il conduttore al gruppo per altre due stagioni televisive.

Nonostante l’investimento economico e promozionale, i risultati Auditel non hanno mai raggiunto gli obiettivi inizialmente immaginati. Il caso più evidente è stato quello di Chissà chi è, che non è riuscito a imporsi nell’access prime time, terreno dominato da Affari Tuoi e dopo da La Ruota della Fortuna, fino alla chiusura anticipata. Anche Like a Star, pur ricevendo recensioni positive sotto il profilo produttivo, non ha ottenuto numeri tali da diventare un appuntamento di riferimento.

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Meglio è andata con La Corrida, che ha mostrato una discreta solidità, senza però rappresentare quel salto di qualità capace di cambiare il posizionamento del Nove. Nel complesso, gli ascolti sono rimasti lontani dall’effetto trascinamento che Discovery sperava di ottenere dopo l’arrivo del conduttore simbolo della Rai degli ultimi anni.

Ma dove andrà Ama? Scopritelo nel Video!

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