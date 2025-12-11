Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Amadeus e la nostalgia di Sanremo, lo sfogo inatteso a La Corrida: “Perché mi fate questo?”

In una puntata veramente scoppiettante, il conduttore si è lasciato andare a diverse frasi pungenti e nostalgiche che non sono certo passate inosservate.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

La puntata de La Corrida di ieri sera sul canale Nove è stata a dir poco scoppiettante e ricca di dilettanti allo sbaraglio che hanno fatto divertire il pubblico. Ma oltre alle particolari ed esuberanti esibizioni dei protagonisti, non sono passate inosservate nemmeno alcune frasi del conduttore Amadeus, che proprio ieri sera si è lasciato andare a qualche frecciata e qualche piccolo sfogo legato al suo passato in Rai e al Festival di Sanremo. Ecco cosa ha detto.

Amadeus, lo sfogo a La Corrida: "Perché mi fate questo?"

Anche ieri sera, come nelle precedenti puntate de La Corrida, non sono certo mancati alcuni momenti amarcord per il buon Amadeus, grazie ai tanti concorrenti che puntualmente gli ricordano i suoi successi in Rai e, di conseguenza, ciò che ha lasciato. Il tutto condito da esibizioni che richiamano proprio il suo periodo più florido nella rete ammiraglia, ovvero quello alla conduzione di Sanremo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ieri sera, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’interpretazione di un dilettante allo sbaraglio che si è presentato come imitatore di Achille Lauro portando il brano Me ne frego, scelto proprio da Amadeus durante uno dei suoi Festival. "Me lo ricordo molto bene, ma ditemi, lo state facendo apposta? Perché mi fate questo?", ha quindi detto ironicamente Amadeus, facendo ovviamente riferimento al fatto che in tanti sembravano essersi messi d’accordo proprio per ricordargli il passato e un momento di grande successo ormai del tutto superato.

Ma ovviamente non finisce qui, perché nel corso della serata Amadeus si è lasciato andare ad altre frasi che sono apparse come vere e proprie frecciate. "Ci vediamo tra poco perché siamo una televisione commerciale e abbiamo tanta pubblicità e noi siamo contenti", ha infatti esclamato. Mentre nei confronti di un concorrente ha detto: "Sono finite le partite. Sono finiti gli altri programmi. Noi li accogliamo (i telespettatori ndr) sperando che rimangano dopo aver sentito la Sua esibizione".

La Corrida, Silvino Fabiano conquista il pubblico

E tra risate, esibizioni esilaranti, frecciate e frasi amarcord su Sanremo, la puntata di ieri sera de La Corrida si è conclusa con la vittoria di Silvino Fabiano. La sua performance con Ti Amo Davvero ha letteralmente conquistato tutti, dal pubblico in studio fino agli utenti del web. A questo punto non rimane che scoprire cosa accadrà nelle ultime due puntate, ovvero la semifinale di mercoledì 17 dicembre e la finalissima che andrà in onda proprio il 25 dicembre, la sera di Natale.

Potrebbe interessarti anche

amadeus

Amadeus, inizia 'La Corrida 2025' sul Nove: Tina Cipollari super giudice (e l’ansia di chi si gioca tutto)

Anticipazioni e ospiti della prima puntata dello show dei “dilettanti allo sbaraglio...
Amadeus

La Corrida, Amadeus si prende la star di Uomini e Donne: la svolta per evitare il flop sul Nove

Tina Cipollari, opinionista del dating show di Maria De Filippi, si unirà all'ex Rai...
La Corrida cosa successo puntata 5 novembre 2025

La Corrida, Tina Cipollari porta Uomini e Donne sul Nove: "No, 'Amedeus', io esco!". Sui social è delirio: "Sto volando"

Nella prima puntata del 5 novembre, Tina Cipollari convince i social puntando su Uom...
The Cage - Amadeus

Amadeus, batosta clamorosa: Casa a prima vista lo doppia. L’ultima possibilità sul Nove

Gli ascolti di The Cage nell’access prime time sono crollati e il conduttore può sco...
Amadeus

La Rai pronta a riaccogliere Amadeus (ma a una condizione): il progetto segreto e lo 'zampino' di Fiorello

Il conduttore de La Corrida potrebbe riapparire sul primo canale per una serata-even...
Amadeus

Amadeus, altro che flop: "110 puntate in più". Nove prolunga The Cage - Prendi i soldi e scappa

Secondo le ultime indiscrezioni, l’access prime time di Canale Nove vedrà proseguire...
Ascolti 3 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (3 dicembre): Gigi e Vanessa chiudono con una sconfitta, Amadeus non si salva

L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo vince col 17,1% di share, Sciarelli oltre il ...
Stasera in tv (3 dicembre), la terribile morte di Giordano Bruno durante il Giubileo

Stasera in tv (3 dicembre), la terribile morte di Giordano Bruno durante il Giubileo

Cosa vedere mercoledì 3 dicembre 2025 in TV: Aldo Cazzullo racconta il rogo del filo...
Ascolti 26 novembre 2025

Ascolti tv ieri (26 novembre): crisi Amadeus, Montalbano chiude fermando Gerry Scotti da Gigi e Vanessa

Il ciclo di repliche del commissario interpretato da Luca Zingaretti chiude al 17,1%...

Ford

L’icona cool della mobilità

Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibile

LEGGI

Personaggi

Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti
Layana

Layana
Tellynonpiangere

Tellynonpiangere
Erocaddeo - Damiano Caddeo

Damiano Caddeo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963