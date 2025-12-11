Amadeus e la nostalgia di Sanremo, lo sfogo inatteso a La Corrida: “Perché mi fate questo?” In una puntata veramente scoppiettante, il conduttore si è lasciato andare a diverse frasi pungenti e nostalgiche che non sono certo passate inosservate.

La puntata de La Corrida di ieri sera sul canale Nove è stata a dir poco scoppiettante e ricca di dilettanti allo sbaraglio che hanno fatto divertire il pubblico. Ma oltre alle particolari ed esuberanti esibizioni dei protagonisti, non sono passate inosservate nemmeno alcune frasi del conduttore Amadeus, che proprio ieri sera si è lasciato andare a qualche frecciata e qualche piccolo sfogo legato al suo passato in Rai e al Festival di Sanremo. Ecco cosa ha detto.

Amadeus, lo sfogo a La Corrida: "Perché mi fate questo?"

Anche ieri sera, come nelle precedenti puntate de La Corrida, non sono certo mancati alcuni momenti amarcord per il buon Amadeus, grazie ai tanti concorrenti che puntualmente gli ricordano i suoi successi in Rai e, di conseguenza, ciò che ha lasciato. Il tutto condito da esibizioni che richiamano proprio il suo periodo più florido nella rete ammiraglia, ovvero quello alla conduzione di Sanremo.

Ieri sera, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’interpretazione di un dilettante allo sbaraglio che si è presentato come imitatore di Achille Lauro portando il brano Me ne frego, scelto proprio da Amadeus durante uno dei suoi Festival. "Me lo ricordo molto bene, ma ditemi, lo state facendo apposta? Perché mi fate questo?", ha quindi detto ironicamente Amadeus, facendo ovviamente riferimento al fatto che in tanti sembravano essersi messi d’accordo proprio per ricordargli il passato e un momento di grande successo ormai del tutto superato.

Ma ovviamente non finisce qui, perché nel corso della serata Amadeus si è lasciato andare ad altre frasi che sono apparse come vere e proprie frecciate. "Ci vediamo tra poco perché siamo una televisione commerciale e abbiamo tanta pubblicità e noi siamo contenti", ha infatti esclamato. Mentre nei confronti di un concorrente ha detto: "Sono finite le partite. Sono finiti gli altri programmi. Noi li accogliamo (i telespettatori ndr) sperando che rimangano dopo aver sentito la Sua esibizione".

La Corrida, Silvino Fabiano conquista il pubblico

E tra risate, esibizioni esilaranti, frecciate e frasi amarcord su Sanremo, la puntata di ieri sera de La Corrida si è conclusa con la vittoria di Silvino Fabiano. La sua performance con Ti Amo Davvero ha letteralmente conquistato tutti, dal pubblico in studio fino agli utenti del web. A questo punto non rimane che scoprire cosa accadrà nelle ultime due puntate, ovvero la semifinale di mercoledì 17 dicembre e la finalissima che andrà in onda proprio il 25 dicembre, la sera di Natale.

