Amadeus imita Scotti e De Martino: nuova svolta sul Nove (ma il pubblico non c’è)
Il gioco The Cage – Prendi e scappa non si ferma: dopo aver addobbato lo studio a festa, il programma di Amadeus proseguirà fino a gennaio inoltrato.
The Cage – Prendi e scappa è l’adattamento italiano del format internazionale Raid the Cage: un game-show ad alto tasso adrenalinico in cui coppie di concorrenti si alternano fra il ruolo della "mente", chiamata a risponde alle domande per guadagnare tempo prezioso, e del "braccio" che entra nella gabbia per prendere quanti più premi possibili nel tempo a disposizione e scappare prima che le porte si chiudano. Il programma è iniziato sul canale Nove lo scorso giugno, con la conduzione di Amadeus affiancato da Giulia Salemi. Nonostante gli ascolti non siano per nulla soddisfacenti, soprattutto contro i colossi dell’access prime time Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i vertici di Discovery avrebbero deciso di vestire il gioco a festa e proseguire ben oltre le feste natalizie: scopriamo di più.
The Cage – Prendi e scappa prosegue (nonostante il flop di ascolti)
Ebbene sì, secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto Davide Maggio, i vertici di Discovery avrebbero deciso di proseguire la messa in onda sul Nove del gioco The Cage – Prendi e scappa almeno fino a gennaio inoltrato. In particolare, dal 5 dicembre 2025 fino al 19 gennaio 2026 lo studio verrà interamente addobbato a festa, e nuovi concorrenti si daranno battaglia in sfide adrenaliniche per riuscire a portare a casa il montepremi raggiunto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Negli ultimi mesi il gioco dell’access prime time di canale Nove non ha registrato ascolti soddisfacenti e promettenti, con una media attorno al 2.3% di share, ben al di sotto dei veri colossi della fascia oraria, finendo per essere puntualmente battuto anche da Foodish Su Tv8.
Ma allora perché continuare a mandare in onda un programma che non funziona? La risposta arriva direttamente da Davide Maggio, secondo il quale Amadeus avrebbe un contratto che, per tutta la sua durata, vincola il broadcaster Discovery a tenerlo in onda. Ecco svelato l’arcano, e i presunti motivi che avrebbero spinto i vertici a prendere questa decisione.
The Cage continua la sfida (impari) con La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Andare in onda anche durante le festività natalizie significa che The Cage si ritroverà a continuare la sfida, impari e persa in partenza, contro i due veri colossi dell’access prime time: Affari Tuoi su Rai 1 con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti. Entrambi i programmi avranno un calendario fittissimo durante le feste e monopolizzeranno, come sempre, il pubblico televisivo, lasciando il buon Amadeus a raccogliere le briciole con The Cage.
Potrebbe interessarti anche
Amadeus, altro che flop: "110 puntate in più". Nove prolunga The Cage - Prendi i soldi e scappa
Secondo le ultime indiscrezioni, l’access prime time di Canale Nove vedrà proseguire...
Amadeus, batosta clamorosa: Casa a prima vista lo doppia. L’ultima possibilità sul Nove
Gli ascolti di The Cage nell’access prime time sono crollati e il conduttore può sco...
La Corrida, Amadeus si prende la star di Uomini e Donne: la svolta per evitare il flop sul Nove
Tina Cipollari, opinionista del dating show di Maria De Filippi, si unirà all'ex Rai...
Gerry Scotti, il saluto (tutt’altro che casuale) in diretta ad Amadeus fa tremare De Martino: "Sappiamo che ci guarda"
Il gesto del conduttore a La Ruota della Fortuna sorprende, mandando un messaggio pu...
Amadeus, la risalita inattesa sul Nove: “Qualcosa si muove”, cambia lo scenario d’addio. Perché
L’inaspettato trend in crescita negli ascolti con La Corrida e The Cage in replica p...
Ascolti tv ieri (30 ottobre): il GF di Simona Ventura crolla col raddoppio, Geppi Cucciari vola
Noi del Rione Sanità vince ma cala al 17,7% di share, record negativo per il reality...
Ascolti tv ieri (31 ottobre), il trionfo di Carlo Conti e la riscossa di De Martino: Affari Tuoi rinasce e spaventa Gerry Scotti
Ascolti e dati Auditel di ieri, venerdì 31 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale sh...
Affari Tuoi, la Rai chiede gli straordinari a De Martino: la programmazione natalizia contro Gerry Scotti
Dopo avere saltato due appuntamenti per fare spazio alla Nazionale il game show di R...