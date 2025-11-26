Trova nel Magazine
Amadeus imita Scotti e De Martino: nuova svolta sul Nove (ma il pubblico non c’è)

Il gioco The Cage – Prendi e scappa non si ferma: dopo aver addobbato lo studio a festa, il programma di Amadeus proseguirà fino a gennaio inoltrato.

The Cage – Prendi e scappa è l’adattamento italiano del format internazionale Raid the Cage: un game-show ad alto tasso adrenalinico in cui coppie di concorrenti si alternano fra il ruolo della "mente", chiamata a risponde alle domande per guadagnare tempo prezioso, e del "braccio" che entra nella gabbia per prendere quanti più premi possibili nel tempo a disposizione e scappare prima che le porte si chiudano. Il programma è iniziato sul canale Nove lo scorso giugno, con la conduzione di Amadeus affiancato da Giulia Salemi. Nonostante gli ascolti non siano per nulla soddisfacenti, soprattutto contro i colossi dell’access prime time Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i vertici di Discovery avrebbero deciso di vestire il gioco a festa e proseguire ben oltre le feste natalizie: scopriamo di più.

The Cage – Prendi e scappa prosegue (nonostante il flop di ascolti)

Ebbene sì, secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto Davide Maggio, i vertici di Discovery avrebbero deciso di proseguire la messa in onda sul Nove del gioco The Cage – Prendi e scappa almeno fino a gennaio inoltrato. In particolare, dal 5 dicembre 2025 fino al 19 gennaio 2026 lo studio verrà interamente addobbato a festa, e nuovi concorrenti si daranno battaglia in sfide adrenaliniche per riuscire a portare a casa il montepremi raggiunto.

Negli ultimi mesi il gioco dell’access prime time di canale Nove non ha registrato ascolti soddisfacenti e promettenti, con una media attorno al 2.3% di share, ben al di sotto dei veri colossi della fascia oraria, finendo per essere puntualmente battuto anche da Foodish Su Tv8.

Ma allora perché continuare a mandare in onda un programma che non funziona? La risposta arriva direttamente da Davide Maggio, secondo il quale Amadeus avrebbe un contratto che, per tutta la sua durata, vincola il broadcaster Discovery a tenerlo in onda. Ecco svelato l’arcano, e i presunti motivi che avrebbero spinto i vertici a prendere questa decisione.

The Cage continua la sfida (impari) con La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Andare in onda anche durante le festività natalizie significa che The Cage si ritroverà a continuare la sfida, impari e persa in partenza, contro i due veri colossi dell’access prime time: Affari Tuoi su Rai 1 con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti. Entrambi i programmi avranno un calendario fittissimo durante le feste e monopolizzeranno, come sempre, il pubblico televisivo, lasciando il buon Amadeus a raccogliere le briciole con The Cage.

