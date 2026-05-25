Amadeus, Fiorello 'lancia' l’Ama-Day in Rai: quando tornerà il conduttore e perché Oggi a La Pennicanza lo showman siciliano ha chiamato in diretta l'amico e collega. Ed è scattato il 'piano' per il ritorno in grande stile nei corridoi dell'azienda.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Tra frizzi e lazzi vari, anche oggi Fiorello ha sganciato una ‘bomba’ notevole sul possibile ritorno dell’amico Amadeus in Rai. Nel corso de La Pennicanza, lo showman siciliano ha videochiamato all’improvviso il conduttore. E quello che ne è scaturito è stato una sorta di patto per il ritorno dell’ex direttore artistico di Sanremo a Via Asiago. Per un evento molto particolare, che potrebbe anche mettere in moto (lo sperano in molti) una vera e propria rappacificazione con l’azienda pubblica. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amadeus, la chiamata inattesa di Fiorello a La Pennicanza

La puntata di oggi de La Pennicanza ha regalato la solita abbuffata di gag e ironia a non finire. Ma i più attenti hanno notato soprattutto un momento, cioè quando Fiorello ha deciso di contattare di punto in bianco l’amico Amadeus. L’occasione è arrivata a metà episodio circa, dopo una battuta estemporanea dello showman sull’ex sodale di Sanremo: "Quando sei al Nove è capace che poi non ti trovano più, quindi ogni tanto lo devi chiamare (Amadeus, ndr)…delle volte si autodistruggono i numeri di telefono se vai al Nove…". E così Fiore ha videochiamato il collega, che prontamente ha risposto dal divano di casa sua.

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"Hai qualche aneddoto che io non mi ricordo di me?", gli ha domandato subito Fiorello. "Li hai raccontati tutti", è stata la risposta di Ama, "persino quello di noi due in discoteca a Ibiza, direi che dopo quello non c’è altro". Ed è seguito il famoso aneddoto in questione: "Non solo Amadeus era cubista normale, stava lui in mezzo, c’erano due ballerini nudi, con i pendagli di fuori, e lui ballava…se ci fossero stati i social…Ama ma tu pensa cosa abbiamo rischiato noi, pensa se ci fossero stati i cellulari…ma soprattutto per me!".

"Ma menomale, perché tu hai fatto cose meravigliose ma irripetibili…", ha scherzato Amadeus. Poi è arrivata una nuova domanda a bruciapelo di Fiore. "Che stai facendo in questo periodo?...Dicci qualcosa di nuovo che farai". Ed è qui che il presentatore de La Corrida ha sorpreso tutti.

Il ritorno di Amadeus per la chiusura de La Pennicanza

"L’unica cosa che posso dire", ha svelato l’ospite di Fiorello, "è che entro il 5 giugno mi piacerebbe tanto venirvi a trovare…se mi fanno entrare". Il 5 giugno sarà infatti il giorno dell’ultima diretta de La Pennicanza prima delle vacanze estive (con la speranza che il rinnovo ufficiale sia presto annunciato da Viale Mazzini). E ovviamente Fiorello ha accolto la proposta a braccia aperte: "Non ti faccio fare il pass, ti faccio fare il nulla osta!…Se vieni qui lo chiamiamo l’Ama-day".

Se tutto andrà bene, quindi, vedremo Amadeus e Fiorello riuniti in uno studio Rai entro i primi di giugno. Una visione fugace ma significativa, che potrebbe fare da preludio a nuove collaborazioni fra i due in quella che un tempo era anche la casa di Ama. E chissà. Un passaggio nei corridoi dell’ex pupillo potrebbe anche spingere l’azienda a rivedere i suoi progetti con lui.

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