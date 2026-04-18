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Amadeus, il figlio Josè lancia la sua prima canzone: il video virale, il gesto di papà e quel segnale inequivocabile

José Sebastiani prova a farsi strada nella musica con un video sui social: prime rime, il cameo speciale del padre e il debutto atteso il 1° maggio. I dettagli

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Inutile girarci attorno: negli ultimi anni, quando si parlava di Sanremo, era impossibile non pensare ad Amadeus, che con la sua simpatia ha fatto registrare ascolti record alla Rai. Da due anni, invece, il timone è passato a Carlo Conti e, tra chi lo ha supportato e chi si è mostrato contrario a questa decisione, è riuscito, comunque, a fare un ottimo lavoro. Ma perché parliamo di Amadeus? Ebbene, il figlio del conduttore (attualmente giudice del serale di Amici 25), José, è pronto a debuttare nel mondo della musica e, si può dire che lo ha già fatto, lanciando una canzone. Il video pubblicato sui social è già virale e, nella clip, spunta anche un volto ‘familiare’. Di seguito, tutti i dettagli.

José Sebastiani esordisce con la sua prima canzone: nel video (virale) spunta anche papà Amadeus

Stefano De Martino sarà il prossimo direttore artistico di Sanremo il prossimo anno ma noi, ancora una volta, torniamo a parlare di Amadeus. Eh sì, perché il figlio Josè, cresciuto praticamente dietro le quinte dell’Ariston, sta provando a costruirsi un’identità musicale propria, lavorando da casa con strumenti digitali e un linguaggio vicino alla sua generazione. Il suo primo brano racconta emozioni adolescenziali, amori complicati e un ambiente urbano cupo, con un sound fortemente filtrato dall’autotune. L’uscita ufficiale è prevista per il 1° maggio, una data simbolica che segna l’inizio del suo ingresso nel mondo discografico, nonostante il peso del cognome che porta. Intanto continua anche il suo percorso sportivo nelle giovanili dell’Udinese, dopo un passato all’Inter, e sui social ha già iniziato a farsi notare. Nel video di anteprima compare anche Amadeus, un’apparizione breve ma decisamente significativa. Ma cosa recita la sua canzone? Di seguito, vi riportiamo qualche verso:

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Amadeus tra i giudici del serale di Amici 25

L’ex direttore artistico di Sanremo, Amadeus, è attualmente impegnato in una nuova avventura: è, infatti, uno dei giudici del serale di Amici 25, il talent di successo condotto da Maria De Filippi. Già lo scorso anno, Amadeus ha ricoperto questo ruolo ma, da tempo, si vocifera di un possibile approdo definitivo in casa Mediaset. Queste, però, rimangono solo voci e indiscrezioni perché non c’è alcuna conferma. E mentre Ama si goe questa esperienza su Canale 5, chissà se il figlio José punti proprio a Sanremo.

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