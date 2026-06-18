Amadeus, che colpo rifare il 'Festivalbar': la mossa furba di Max Pezzali che ci porta indietro nel tempo. E ci dice che non siamo mai cambiati Il Festivalmax gioca sull'effetto nostalgia e riporta Amadeus sul maxi-schermo con l'iconica giacca gialla: il segreto del successo di Max Pezzali siamo noi

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Esistono artisti che inseguono il futuro e poi esiste Max Pezzali, che ha capito una verità fondamentale dell’economia contemporanea: il futuro è sopravvalutato mentre il passato invece rende moltissimo. Quello che negli anni Novanta sembrava un ragazzo di Pavia che raccontava di motorini, amori improbabili e amici che sparivano in America, in realtà si è trasformato in uno dei manager più spietati dell’intrattenimento italiano. Non è più soltanto il cantante degli 883: è l’amministratore delegato della più grande azienda nazionale specializzata nella monetizzazione della malinconia generalizzata. E la cosa straordinaria è che il prodotto non cambia mai. Da trent’anni vende sempre la stessa cosa, ma ogni volta riesce a farla passare per un evento irripetibile.

Max Pezzali, dal ragazzino degli 883 al Warren Buffett della malinconia

In principio c’era Claudio Cecchetto, il talent scout che praticamente ha costruito una parte consistente della televisione italiana contemporanea, lanciando Fiorello, Jovanotti, Amadeus e gli stessi 883. Ma, come accade in tutte le storie di successo, a un certo punto il figlio artistico si emancipa dal padre. Cecchetto lo ha anche accusato pubblicamente di essere poco riconoscente, definendo la gratitudine di Pezzali "un optional". Tradotto dal linguaggio televisivo: "l’ho inventato io e adesso fa miliardi senza di me". In realtà Pezzali ha semplicemente capito che il vecchio modello industriale del talent scout onnipotente era finito. Oggi il vero potere non è nelle etichette discografiche, ma nel controllo diretto del proprio catalogo musicale. E lui lo ha trasformato in un vero e proprio fondo pensione.

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I numeri, del resto, parlano da soli. Nel 1992 Hanno ucciso l’Uomo Ragno superava le 600 mila copie vendute, mentre nel 1993 Nord Sud Ovest Est sfondava il muro dell’1,3 milioni di copie. Poi, come succede a tutti, arrivò una fase di normalizzazione. Nel 2005 quelle stesse canzoni facevano fatica a riempire qualche palazzetto. Qualunque altro artista avrebbe pensato di reinventarsi, magari tentando improbabili featuring con trapper ventenni o aprendo un profilo TikTok per ballare davanti alla telecamera. Max no. Ha fatto il contrario. Ha capito che quelle canzoni erano diventate degli asset finanziari, praticamente dei BTP dei bei tempi che furono. Bastava aspettare che il pubblico invecchiasse abbastanza da essere disposto a pagare per tornare indietro nel tempo.

La "Mossa Max", puntare sulla crisi esistenziale dei Millennials

Ed ecco il colpo di genio: ignorare quasi completamente la Generazione Z e blindare Millennials e Generazione X. Una decisione apparentemente controcorrente ma perfetta dal punto di vista economico. Perché i quarantenni e i cinquantenni hanno due caratteristiche molto preziose: una discreta capacità di spesa e una crisi esistenziale permanente.

Sono persone che convivono con mutui, cervicali, notifiche continue, password impossibili da ricordare e un algoritmo che ogni giorno ricorda loro che stanno invecchiando. Fagli partire Gli anni o Come mai e il cervello si resetta immediatamente. Per tre minuti tornano nel 1994. Non esistono email, non esiste LinkedIn, non esistono riunioni su Zoom. Il massimo della tecnologia è un telefono che ancora non possiedono. E per questa sensazione sono felicissimi di spendere cento euro.

L’alleanza con Amadeus, gli Avengers della comfort zone italiana

Ma un impero non si costruisce da soli. E qui entra in scena Amadeus, che ormai non è più un semplice presentatore ma una sorta di certificatore ufficiale della serenità nazionale. Se appare Amadeus, il cervello degli italiani riceve automaticamente il messaggio: "State tranquilli, nessuno farà cose strane". Lui e Pezzali condividono radici profonde, entrambe affondate nel sistema di Radio Deejay e nell’universo costruito da Cecchetto. E hanno trasformato questo legame in una sorta di alleanza strategica. Prima c’è stata la reunion degli 883 all’Arena Suzuki del 2022, con il ritorno di Mauro Repetto e una valanga di entusiasmo sui social. Poi la partecipazione a grandi eventi popolari come Italia Loves Romagna nel 2023, trasmesso su Rai1, o i concerti di Capodanno nelle piazze del Sud. Infine è arrivata la consacrazione definitiva con il tour 2026 e la nascita di FestivalMax, una sorta di Festivalbar eterno che apre ogni concerto. Gli spettatori entrano allo stadio e vengono accolti da un cameo video di Amadeus che li introduce a una raffica di classici come Tieni il tempo, Bella vera e La lunga estate caldissima. In pratica hanno costruito gli Avengers della comfort zone italiana.

Il loro vero capolavoro, però, è aver capito come funziona la nostalgia per il passato nel XXI secolo. Non basta più riproporre vecchie canzoni. Bisogna trasformarle in un’esperienza immersiva. Ecco allora il tour MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO del 2026, dove il passato viene accuratamente rimpacchettato e rivenduto come innovazione. Ci sono floppy disk giganti, walkman enormi, cubi di Rubik, grafiche in stile MTV e persino un avatar in intelligenza artificiale del Max del 1995. Il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo grazie alla Kiss Cam, alla Single Cam e alla Birra Cam. È una specie di Disneyland per ex adolescenti.

La Generazione Z: nostalgici di un’epoca che non hanno vissuto

La cosa ancora più divertente è che funziona anche con la Generazione Z, che sviluppa una curiosa forma di curiosità per quello che hanno vissuto gli ex ragazzi, la cosiddetta "Nowstalgia". Ragazzi nati nel 2005 diventano nostalgici di un’epoca che non hanno mai vissuto. Vedono un floppy disk e lo considerano un oggetto di design. Guardano un walkman come un archeologo osserva un reperto etrusco. E impazziscono quando sul palco compare Uan di Bim Bum Bam durante Nord Sud Ovest Est.

Tutto questo ha una spiegazione sociologica abbastanza inquietante: secondo un’indagine Ipsos Global Trends, il 54% della Gen Z e il 53% dei Millennials avrebbero preferito nascere nell’epoca dei propri genitori. In sostanza esiste un’intera generazione che sogna un mondo senza smartphone, senza iperconnessione e senza la fatica di dover essere sempre online. Pezzali offre loro esattamente questo: una sospensione temporanea della modernità.

La serie TV: trasformare una carriera in un universo cinematografico

A rendere ancora più potente il meccanismo è intervenuta la serie Sky Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, ideata da Sydney Sibilia e prodotta da Sky Studios insieme a Groenlandia. Grazie alle interpretazioni di Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, la serie ha ottenuto un enorme successo, culminato con il Nastro d’Argento come miglior serie commedia. Ma soprattutto ha compiuto un piccolo miracolo culturale: ha trasformato gli 883 da semplice fenomeno pop a oggetto di studio quasi antropologico. Le canzoni che per anni erano state considerate leggere sono diventate il racconto universale della provincia italiana e del passaggio all’età adulta. Il Jolly Blu, le birre scure ordinate dopo le delusioni sentimentali e le avventure quotidiane si sono trasformati in mitologia nazionale. E il risultato è perfetto: chi guarda la serie poi compra il biglietto del concerto. Una catena di montaggio della nostalgia assolutamente impeccabile.

Naturalmente Pezzali non ha rinunciato a mantenere viva la macchina anche attraverso altri canali. Continua a frequentare Radio Deejay, dove nel 2024 è andato da Linus e Nicola Savino per presentare Discoteche abbandonate, una canzone che riflette sulla scomparsa dei luoghi di aggregazione fisica degli anni Novanta. E quando decide di collaborare con artisti più giovani lo fa in maniera pensata, senza inseguire le mode. Invece di fingere di essere un trapper, lavora con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari nel brano Bottiglie Vuote, costruendo un legame generazionale solido basato sulla scrittura quotidiana e sulla tradizione della canzone pop-rock italiana.

Poi arrivano i numeri. Tra il 2022 e il 2023 si registrano circa 520 mila presenze, tra doppie date a San Siro, tour sold out nei palazzetti e Circo Massimo. Nel 2024 si superano i 400 mila biglietti venduti negli stadi. Il tour invernale aggiunge altri 180 mila spettatori. Il concerto di Imola porta 85 mila persone all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il tour 2026 punta a 650 mila biglietti venduti in quindici date, mentre la data zero di Lignano Sabbiadoro registra 27.500 spettatori. Numeri da grande artista internazionale.

La lezione di Max Pezzali

Ma la genialità finale è tutta nella logistica. Perché il vero imprenditore non pensa solo agli incassi, pensa ai margini di profitto. Ed ecco allora la residency invernale MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR, prevista dal dicembre 2026 all’Unipol Dome di Milano Santa Giulia. Sei date nello stesso luogo, trasformato simbolicamente nel più grande bar della provincia italiana. Meno spese di trasporto, meno costi di allestimento, meno trasferte per la troupe e più utili. In pratica il concetto di tournée applicato con la mentalità di un direttore finanziario.

Alla fine il prodotto non è la musica. Non è Amadeus. Non sono neanche gli anni Novanta. Il vero prodotto è il sollievo. Per tre ore nessuno deve capire come funziona l’intelligenza artificiale, nessuno deve aggiornare una password, nessuno deve imparare un nuovo social network. Per tre ore milioni di persone tornano a quando il problema più grande era decidere chi avrebbe preso il motorino o quale amico fosse sparito per inseguire un sogno improbabile.

E la lezione di Max Pezzali è tanto semplice quanto devastante: non inseguire il futuro, aspetta che il tuo pubblico invecchi e poi rivendigli i suoi stessi ricordi, con una scenografia migliore, un cameo di Amadeus e una prevendita del 25%. Perché, in fondo, il carburante più potente dell’Italia contemporanea non è il petrolio, ma la frase che tutti, prima o poi, finiscono per pronunciare: "Si stava meglio quando si stava peggio".

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