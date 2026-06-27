Amadeus, dubbi sul futuro televisivo del conduttore, ma spunta l'indiscrezione: "Potrebbe restare sul divano"
Tra il possibile ritorno in Rai, la tentazione Mediaset e una pausa strategica: perché i prossimi mesi potrebbero cambiare completamente il destino in tv del conduttore.
Negli ultimi giorni il nome di Amadeus è tornato al centro delle discussioni sul mercato televisivo dopo la notizia della risoluzione anticipata del suo contratto con Nove. Una decisione che ha inevitabilmente alimentato indiscrezioni, scenari e interpretazioni differenti, soprattutto perché arriva in un momento particolarmente delicato per la televisione italiana, a pochi passi dalla presentazione dei nuovi palinsesti delle principali emittenti. Dopo due anni trascorsi lontano dalla Rai, il futuro del conduttore appare oggi più aperto che mai, tanto da considerare ipotesi inattese.
Il futuro in TV di Amadeus: l’ipotesi Mediaset e il precedente di Amici
Tra le possibilità che vengono considerate con maggiore attenzione c’è quella di un approdo più stabile a Mediaset. La partecipazione di Amadeus come giudice ad Amici ha infatti dimostrato come il rapporto con l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi sia assolutamente possibile e, almeno sulla carta, compatibile con il profilo del conduttore. Non sarebbe dunque sorprendente immaginare nuovi progetti in quel contesto, magari con programmi costruiti attorno alla sua esperienza e alla sua capacità di dialogare con il grande pubblico. Amadeus resta infatti uno dei volti televisivi più riconoscibili degli ultimi anni, capace di legare il proprio nome a successi importanti e format popolari. Tuttavia, al momento, non esistono conferme ufficiali e qualsiasi ipotesi resta confinata nel terreno delle suggestioni.
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Il richiamo della Rai e le porte chiuse
Se c’è uno scenario che continua ad affascinare osservatori e addetti ai lavori è quello di un ritorno in Rai. La televisione pubblica è stata per anni la casa professionale di Amadeus e immaginare una futura riunione non appare certo impossibile.
Eppure, almeno nell’immediato, la strada sembra meno semplice di quanto possa apparire. Da un lato ci sono state dichiarazioni da parte dell’AD Rossi che hanno raffreddato l’ipotesi di un rientro a breve termine; dall’altro sembra mancare uno spazio concreto nel quale collocare il conduttore senza creare inevitabili sovrapposizioni con assetti già consolidati. Per questo motivo molti osservatori ritengono che, qualora il ritorno dovesse davvero concretizzarsi, potrebbe richiedere tempi più lunghi e una costruzione graduale, capace di trasformare l’eventuale rientro in un vero evento televisivo.
La strategia della pausa
Esiste però una terza possibilità, forse la più inaspettata e allo stesso tempo la più sensata. Negli ultimi due anni Amadeus è stato praticamente onnipresente sul piccolo schermo, tra programmi in access prime time, prime serate e l’esperienza da giudice ad Amici. Una presenza continua che, paradossalmente, non sempre si è tradotta in una centralità percepita dal pubblico. Per questo motivo una pausa temporanea potrebbe rappresentare una scelta strategica. Allontanarsi per qualche mese dai riflettori consentirebbe infatti di ricostruire attesa, curiosità e desiderio di rivederlo in video. Non a caso, tra gli addetti ai lavori, come spiegato da Fanpage, circola una frase che sintetizza efficacemente la situazione attuale: "Potrebbe andare in Rai, ma anche stare comodamente sul divano". La tempistica dell’addio a Nove ha inevitabilmente acceso ulteriori interrogativi. L’annuncio è arrivato infatti proprio nei giorni che precedono la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi, un dettaglio che molti considerano tutt’altro che casuale.
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