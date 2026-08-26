Amadeus disoccupato (per poco), svolta a un passo: Mediaset, Rai e l’alternativa dolorosa. Dove andrà
Si delineano le ipotesi più concrete per il futuro del conduttore dopo l’addio a Nove: le ‘chiamate’ di Maria De Filippi e Fiorello
Il futuro televisivo di Amadeus potrebbe essere vicino a una svolta. Dopo un biennio complicato su Nove, chiuso prima del previsto e lontano dai risultati e dalla centralità che aveva conquistato negli anni in Rai, il conduttore è infatti oggi al centro di diverse ipotesi. La più concreta, almeno in questo momento, porta a Mediaset e ad Amici 26, dove potrebbe trasformarsi da giudice del Serale a professore. Sullo sfondo resta la suggestione di un ritorno a viale Mazzini, mentre prende forma anche uno scenario decisamente meno entusiasmante: un anno di attesa. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.
Amici 26, Amadeus verso la cattedra: Mediaset resta la pista più concreta
Dopo la rescissione consensuale del contratto che lo legava a Nove e al circuito Discovery, la destinazione che oggi appare più vicina per Amadeus è quella di Amici 26. Il conduttore conosce già molto bene il mondo di Maria De Filippi: nelle ultime due edizioni è stato giudice del Serale, entrando progressivamente nelle dinamiche del talent e conquistando anche la fiducia del pubblico. Ora, però, il suo ruolo potrebbe cambiare radicalmente. Le indiscrezioni lo indicano come possibile nuovo professore di canto, chiamato a occupare una delle cattedre rimaste libere dopo la rivoluzione del corpo docente. Mediaset, del resto, non ha mai chiuso la porta ad Amadeus. Lo scorso luglio, infatti, durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha ribadito pubblicamente la propria stima nei confronti del conduttore, lasciando intendere che per lui le porte dell’azienda sarebbero rimaste aperte.
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Rai, Fiorello spinge per il ritorno: ma l’attesa potrebbe diventare l’alternativa dolorosa
Resta naturalmente aperta anche la porta della Rai, sebbene al momento sembri una strada meno vicina rispetto a quella che conduce ad Amici. Le dichiarazioni dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi hanno escluso veti nei confronti di un eventuale ritorno di Amadeus, ma un rientro a nella tv di Stato avrebbe bisogno di un progetto importante, capace di giustificare il ritorno del conduttore dopo la rottura del 2024. A spingere in questa direzione c’è soprattutto Fiorello, che non ha mai nascosto la volontà di rivedere l’amico protagonista sulla tv pubblica e continua a scherzare (ma anche a lanciare segnali) sulla possibilità di riportarlo dalle parti di viale Mazzini. Il problema è capire quando e con quale programma. Ed è qui che entra in gioco l’ipotesi più dolorosa: restare fermo per un’intera stagione, aspettando l’occasione giusta. Per Amadeus sarebbe una soluzione difficile da digerire, soprattutto dopo due anni nei quali al Nove ha perso progressivamente peso nel panorama televisivo. Il conduttore ha certamente bisogno di rimettersi in gioco e di recuperare quella centralità che lo aveva portato ai vertici della Rai e del Festival di Sanremo.
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