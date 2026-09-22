"Amaudes in Rai al posto di De Martino", l'indiscrezione bomba: il futuro del conduttore è (ancora) tutto da riscrivere Amadeus potrebbe tornare in Rai al posto di Stefano De Martino: questa è la nuova indiscrezione lanciata da Affari Italiani

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Nuovo cambio di rotta per la carriere di Amadeus che, dopo il suo addio in Rai, è sbarcato per qualche anno su Discovery, da cui è recentemente andato via per iniziare nuove esperienze lavorative. Dal momento in cui si è chiuso il contratto tra il conduttore e l’azienda Warner, stanno circolando nuove voci sul suo futuro, molte delle quali parlano di un suo presunto ritorno in casa Rai, lì dove ha avuto inizio il più glorioso capitolo della sua vita.

Il portale di news AffariItaliani.it ha infatti lanciato una nuova indiscrezione, che parla appunto di quello che potrebbe fare l’ex direttore artistico di Sanremo nell’azienda di viale Mazzini.

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Amadeus torna in Rai? La verità sul conduttore

"Apertura da parte della Rai ad un ritorno di Amadeus presso la Televisione pubblica…", si legge sul portale, che ha anche precisato che sarà difficile rivedere Amadeus nella prossima stagione del palinsesto Rai, dato che tutti gli slot sono già stati occupati. Pare però che potrebbe accedere nell’access prime time estivo di Rai 1, dopo la fine di questa edizione di Affari Tuoi con Stefano De Martino.

"Un ritorno che non appare facile per la stagione autunno-inverno 2026-2027 visto che i posti nel settore varietà su Rai1 (rete elettiva per un suo ritorno in Rai) appaiono occupati" – si legge sul sito – "Più facile un suo ritorno nell’access estivo di Rai1 del 2027 o dintorni…". Tra l’altro, Amadeus ha già abbastanza confidenza con quella fascia oraria, date le sue precedenti conduzione de I Soliti Ignoti e lo stesso Affari Tuoi. Le voci dicono inoltre questo ritorno graduale in Rai potrebbe essere un’anteprima del suo futuro lavorativo e di una sua presunta presenza nella stagione Rai 2027/2028.

La partecipazione ad Amici

Nel frattempo, in attesa di vedere il conduttore alle prese di un ipotetico nuovo programma di Rai 1, il volto di Amadeus apparirà molto probabilmente – di nuovo – nello studio di Amici. Affariitaliani.it ha infatti confermato che il marito di Giovanna Civitillo sarà come sempre giudice della fase serale della scuola più amata della tv, cioè quella capitanata da Maria De Filippi. In realtà, altre indiscrezioni dicono che potrebbe esserci un suo coinvolgimento nel talent, stavolta nel ruolo di preside e non più di quello di giurato.

Non c’è in realtà ancora stata alcuna conferma a riguardo, né da parte dell’azienda Rai né dal direttore interessato. Quel che è certo è però che per Amadeus si prospetta un futuro lavorativo ricco di novità.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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