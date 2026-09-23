Amadeus conferma il ritorno ad Amici e ammette il flop sul Nove: "Non ha funzionato", poi commenta De Martino
Dopo la parentesi sul Nove e la fine anticipata dell'esperienza con Discovery, il conduttore guarda al futuro e conferma il nuovo ruolo nella scuola di Maria De Filippi.
Amadeus torna sui suoi passi professionali più recenti e lo fa senza nascondere le difficoltà incontrate dopo l’addio alla Rai. Il conduttore ha infatti confermato il suo prossimo impegno ad Amici, dove sarà presente con un ruolo diverso rispetto alle precedenti esperienze, e ha parlato apertamente anche della parentesi sul Nove, conclusasi prima del previsto dopo risultati lontani dalle aspettative. Nel frattempo, alcuni dei programmi che ha lasciato hanno trovato nuova vita con Stefano De Martino, protagonista di una stagione televisiva particolarmente positiva.
Amadeus e il nuovo ruolo nella scuola di Amici di Maria De Filippi
Dopo essere stato giudice del serale nelle ultime due edizioni, Amadeus tornerà dunque ad Amici con una funzione inedita. Il conduttore ha confermato che sarà un commissario tecnico, ruolo che lo porterà ancora una volta a confrontarsi direttamente con i ragazzi della scuola e con il percorso artistico dei giovani protagonisti: "Se mi vedrete come commissario tecnico? Sì, ci sarò", ha raccontato, spiegando anche perché abbia deciso di accettare una proposta che inizialmente lo aveva portato a riflettere. Il rapporto con Maria De Filippi ha avuto un peso importante nella scelta: "Maria mi fa sentire a casa, mi dà totale fiducia e libertà. E io ho deciso di fare le cose che mi fanno stare bene e mi fanno divertire". L’impegno dovrebbe accompagnarlo fino alla prossima primavera, mentre per il futuro il conduttore non sembra voler chiudere nessuna porta: "Tornare in Rai? Io non escludo niente. Fino a maggio sarò impegnato ad Amici, da giugno valuterò le proposte e i progetti".
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L’ammissione di Amadeus sul Nove
La parte più sorprendente dell’intervista riguarda però il bilancio dell’esperienza a Discovery. Amadeus ha riconosciuto senza troppi giri di parole che il progetto non ha raggiunto gli obiettivi sperati, arrivando a mettere a confronto il successo ottenuto in Rai con i numeri registrati sul Nove: "Quando passi nel giro di pochi mesi dal 72% di share al 2%, se non hai una tua autostima, se non sei sereno, se non hai una famiglia vicino e pensi che la tua vita sia solo lo share e la televisione, non ce la fai psicologicamente", ha spiegato. Il conduttore ha poi sintetizzato il bilancio con una frase particolarmente netta: "Non ha funzionato, è inutile nasconderlo". Secondo Amadeus, una delle possibili spiegazioni è legata anche alla distanza tra il suo modo di fare televisione e il pubblico della nuova rete: "Probabilmente sono più adatto alla tv generalista, con il pubblico del Nove eravamo come due binari paralleli che non si incrociano mai".
I programmi passati a Stefano De Martino e il commento sul collega
Nel frattempo, il confronto con Stefano De Martino è inevitabile, visto che il conduttore ha raccolto alcune delle eredità televisive lasciate da Amadeus, a partire da Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, oltre al futuro appuntamento con il Festival di Sanremo.
Amadeus, però, non sembra vivere la situazione come una questione personale. "Che effetto mi fa? Sono programmi che ho lasciato io. Non sono Maradona e non ritiro la maglia, giustamente. Il programma va avanti e lo fa qualcuno altro", ha spiegato, ricordando che anche lui in passato aveva raccolto trasmissioni già condotte da altri.
E sul successo di De Martino ha aggiunto: "Altri prendono il tuo posto e continuano ad avere successo con un programma già lanciato, mentre tu magari ricominci da capo. Sia chiaro, è normale che sia così". Nessun risentimento, dunque, ma la consapevolezza di una televisione nella quale i conduttori cambiano e i programmi continuano il proprio percorso. Anche sul Festival di Sanremo Amadeus ha escluso qualsiasi ruolo da consigliere per il collega: "Stefano non me ne ha chiesti, ma non ha bisogno dei miei consigli".
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