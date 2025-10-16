Amadeus, batosta clamorosa: Casa a prima vista lo doppia. L’ultima possibilità sul Nove Gli ascolti di The Cage nell’access prime time sono crollati e il conduttore può scongiurare l’addio solo con La Corrida: il suo futuro e cosa succederà

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È crisi aperta per Amadeus. Dopo l’inattesa risalita con le repliche in estate, infatti, il conduttore è crollato negli ascolti tv, con The Cage – Prendi e Scappa sprofondato al 2% di share nell’access prime time. I numeri di ‘Ama’ non sono di fatto mai decollati dopo l’approdo nel circuito Discovery e l’ipotesi di un addio non sembra poi così lontana. La nuova edizione de La Corrida (che partirà a novembre) potrebbe essere decisiva in questo senso. Scopriamo perché e tutti i dettagli sul futuro del conduttore.

Amadeus sprofonda: la caduta negli ascolti tv

Dopo una prima annata da incubo su Nove con i flop di Chissà chi è, Like a Star, The Cage – Prendi e scappa e il solo La Corrida a salvarsi, Amadeus ha vissuto un’inaspettata ‘seconda vita’ grazie alle repliche estive. The Cage era addirittura arrivato al 4% di share in estate, ma il ritorno nel palinsesto di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna prima e di Stefano De Martino con Affari Tuoi poi hanno definitivamente affossato il game show di Nove, crollato addirittura al 2% di share anche sotto i colpi di Un Posto Al Sole. Negli ascolti tv di ieri mercoledì 15 ottobre 2025 The Cage (2,1% di share e 428mila spettatori) è stato quasi doppiato da Casa a prima vista su Real Time: numeri allarmanti per il circuito Discovery, anche e soprattutto perché in controtendenza rispetto al buon momento di Nove con Cash or Trash di Paolo Conticini (che precede proprio Amadeus nel palinsesto) o di Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa.

L’ultima ‘chance’ con il ritorno de La Corrida: cosa succederà

Per Amadeus, insomma, si tratta forse del periodo più buio a più di un anno dalla firma del faraonico contratto pluriennale con Warner. Il conduttore ravennato è sprofondato negli ascolti ed è ‘sparito’ anche dai social, dove The Cage – Prendi o Scappa non viene quasi più commentato (nè nel bene nè nel male). L’ipotesi di un addio anticipato da Nove si fa sempre più concreta e per ‘Ama’ sarà decisivo l’inizio della nuova edizione de La Corrida, previsto per il prossimo 6 novembre. Lo storico show dei ‘dilettanti allo sbaraglio’ è stata l’unica soddisfazione della scorsa stagione e, in caso di caduta, potrebbe avvicinare lo scenario di una separazione consensuale.

