Amadeus, l’annuncio clamoroso di Fiorello: “Domani torna in Rai”. Cosa farà e chi l’ha invitato Oggi lo showman de La Pennicanza ha confermato il ritorno dell'amico e collega negli studi di Via Asiago. Poi si è espresso chiaramente su De Martino all'Ariston.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Fiorello ce l’ha fatta. Amadeus tornerà in Rai nella giornata di domani, come promesso dall’ex conduttore di Sanremo appena una settimana fa. Ad annunciarlo oggi, nel corso de La Pennicanza, è stato proprio il comico siciliano, un tempo spalla insostituibile nel duo che all’Ariston aveva ridato vita al Festival. E sempre a proposito di kermesse, lo showman Rai si è lasciato scappare una serie di stoccate (amichevoli) a Stefano De Martino, prossimo padrone di casa nella città dei fiori. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Amadeus, il ritorno clamoroso in Rai (grazie a Fiorello)

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta (come spesso accade) con una provocazione di Fiorello. "Record di ascolti su Rai 1 per la parata della Festa della Repubblica, 44,1 per cento", ha annunciato con entusiasmo il presentatore in radio. Poi è arrivata la bordata: "Signori, mettiamolo al poso di Sanremo, facciamo parate, cingolati…Ignazio La Russa ha proposto di lanciare un nuovo canale, Rai cingolato!".

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E a proposito di Festival, Fiore ha ricordato poco dopo l’invito fatto all’ex direttore artistico Amadeus. La scorsa settimana era stato il conduttore sotto contratto con Discovery a proporre una reunion prima della chiusura de La Pennicanza. E così, sottotraccia, l’incontro è stato organizzato in grande fretta. Come ha chiarito oggi il comico: "A proposito di Amadeus, domani torna in Rai, alle 13.45, ci sarà l’ingresso ufficiale, lo riprenderemo mentre dà i documenti alla guardiola…dopo cinque-sei Sanremo darà i documenti alla Rai…verrà qui in Via Asiago…quindi io mi appello a tutti i fan di Amadeus, fatevi trovare verso mezzogiorno e 15 davanti a via Asiago!".

Non sappiamo, al momento, in cosa consisterà l’intervento dell’ex pupillo Rai. Ma è certo che Fiorello tenterà l’impossibile pur di fare scalpore insieme al suo amabile ‘compagno di merende’.

La bordata di Fiorello a De Martino

Intanto, sul fronte Sanremo 2027 Fiore sembra avere le idee chiare. Il suo sostengo per De Martino è limpido, anche se ha un paio di ‘appunti’ da fare al conduttore di Affari Tuoi. "De Martino ma porca miseria, chi te l’ha fatto fare?", scherza lo showman, riferendosi all’annuncio largamente anticipato della sua conduzione del Festival. "Io ho già contato almeno 47 ospiti, manca Godzilla…ve ne dico già alcuni, me li sono segnati a penna, allora il clan con Izzo, Paolantoni eccetera…poi Emma, Belen, poi Martina Miliddi, Gennarino il cane, la seconda serata la fa tutta lui…e dopo Herbert Ballerina…poi la Clerici, amica di De Martino, poi ovviamente Maria De Filippi, poi l’intero tavolo di Fabio Fazio, arrivano proprio lì col tavolo. E l’ultimo, si è aggiunto ieri, Gerry Scotti".

E infine ecco il monito conclusivo: "Attento De martino, non copiare quello che ha fatto Carlo Conti…io fossi De Martino non prenderei nessuno di questi così li sorprendo, chiamerei Milo Infante, Liorni…io non posso perché sono sotto contratto con Amadeus, siamo come due te**icoli che devono stare uniti!".

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