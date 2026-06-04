Amadeus-Nove, divorzio o rilancio: il retroscena sulle trattative per l’addio anticipato
Il futuro televisivo di Amadeus è in bilico: Warner Discovery valuta con il conduttore un’uscita anticipata dal contratto quadriennale firmato nel 2024.
Il futuro televisivo di Amadeus potrebbe cambiare ancora una volta in tempi piuttosto rapidi. Dopo il clamoroso passaggio dalla Rai al gruppo Warner Discovery, ora si fa strada l’ipotesi di una separazione anticipata. Una possibilità che, secondo indiscrezioni, sarebbe già oggetto di valutazione tra le parti. Il contratto quadriennale firmato nel 2024 potrebbe quindi non arrivare alla sua naturale scadenza. Intanto il conduttore si muove tra impegni già conclusi e nuove apparizioni simboliche che riaccendono i riflettori sul suo legame con la tv pubblica. Uno scenario in evoluzione, che lascia aperti più interrogativi che certezze.
Amadeus, contratto e ascolti: perché si parla di addio anticipato a Warner Discovery
L’ipotesi di una separazione consensuale tra Amadeus e Warner Discovery nasce da un contesto produttivo e di risultati non del tutto in linea con le aspettative iniziali. Il conduttore, arrivato sul Nove dopo anni di successi straordinari in Rai e soprattutto alla guida del Festival di Sanremo, avrebbe dovuto trainare una nuova fase di crescita per il canale generalista del gruppo.
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Il contratto firmato nella primavera del 2024 prevedeva una struttura ben definita: un programma in access prime time ogni stagione e almeno due produzioni in prima serata. Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno televisivo, l’offerta si è concentrata soprattutto sull’access e su pochi titoli di prime time, con una riduzione di fatto del perimetro editoriale inizialmente immaginato. A questo si aggiunge il tema degli ascolti, che non hanno replicato l’impatto avuto da Amadeus nella sua precedente esperienza in Rai. Un elemento che, nel mondo televisivo, pesa inevitabilmente nelle valutazioni strategiche. Da qui l’idea che entrambe le parti possano considerare più razionale una chiusura anticipata del rapporto, evitando di proseguire su un percorso meno efficace del previsto.
Tra Rai e futuro: scenari aperti e possibili nuove direzioni
In parallelo alle indiscrezioni sulla possibile uscita da Warner Discovery, Amadeus è tornato a far parlare di sé anche per alcune apparizioni "simboliche" in Rai, che hanno riacceso l’attenzione sul suo storico legame con il servizio pubblico. Più che un ritorno strutturato, si tratta di presenze leggere, quasi affettive, che però alimentano inevitabilmente il dibattito sul suo futuro professionale.
Al momento, però, l’ipotesi di un rientro stabile in Rai non risulta concreta nel breve periodo. La stessa dirigenza del servizio pubblico avrebbe già fatto sapere che non sono previsti movimenti imminenti nella prossima stagione. Lo scenario, dunque, resta sospeso tra diverse possibilità: da un nuovo progetto in un’altra emittente, fino a una riorganizzazione del percorso all’interno dello stesso gruppo Discovery. In generale, la vicenda si inserisce in una dinamica ben nota della televisione italiana: i grandi volti che cambiano rete non sempre riescono a replicare immediatamente i successi del passato. Ora resta da capire se per Amadeus si aprirà un nuovo capitolo oppure se si arriverà davvero a una chiusura anticipata, concordata e senza strappi.
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