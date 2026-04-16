Alvise Rigo e Shaila Gatta, la reazione di Elisabetta Canalis alla nuova storia d’amore: cosa ha fatto
L’ex velina e compagna del rugbista avrebbe detto la sua sulla relazione svelata in diretta a La Volta Buona dopo la ‘provocazione’ sui social: niente gelosia
Alvise Rigo e Shaila Gatta stanno insieme e sono la coppia ‘novità’ del mondo del gossip. Dopo la rottura con Elisabetta Canalis, infatti, l’ex rugbista ha ritrovato l’amore al fianco di un’altra ex velina, come svelato in diretta a La Volta Buona di Caterina Balivo durante l’ospitata della stessa Shaila. Dopo una presunta provocazione sui social e un periodo di silenzio, Elisabetta Canalis avrebbe ‘reagito’ finalmente alla notizia; scopriamo tutti i dettagli.
Alvise Rigo e Shaila Gatta, la nuova relazione: la frecciata di Elisabetta Canalis
Poche settimane fa a La Volta Buona sono state mostrate le foto di Shaila Gatta, paparazzata in compagnia di Alvise Rigo durante una vacanza romantica sul lago di Garda, rivelando di fatto la loro storia d’amore. Ospite del salotto del daytime del pomeriggio di Rai 1, l’ex velina è stata colta di sorpresa, nonostante la conduttrice Caterina Balivo abbia poi chiarito che sapeva benissimo degli scatti. Al di là delle polemiche in studio, però, la sostanza è che lo scoop è stato consegnato al mondo della cronaca rosa, alimentando il gossip. Shaila arrivava dalla chiacchieratissima relazione con Lorenzo Spolverato nata nella casa del Grande Fratello, Rigo dalla rottura con Elisabetta Canalis. Quest’ultima aveva ‘risposto’ alla notizia sui social, lanciando una frecciata provocatoria tra le sue storie scrivendo: "Nessuna donna vuole un uomo che mette like a tutte". Poi, però, il silenzio.
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Elisabetta Canalis, la reazione al gossip del suo ex
Dopo il periodo di silenzio social, però, sono emerse delle indiscrezioni riguardo la ‘reazione’ di Elisabetta Canalis alla notizia della storia d’amore tra Alvise Rigo e Shaila Gatta. Stando a quanto raccontato dal settimanale Oggi (che aveva diffuso gli scatti della nuova coppia), infatti, l’ex velina non avrebbe "battuto ciglio". Niente gelosia e nessuna scenata, ma solo indifferenza. Secondo il magazine la relazione con Rigo non sarebbe mai decollata, motivo per il quale Elisabetta non avrebbe preso male la notizia della storia con Shaila Gatta. Un retroscena che potrebbe smentire anche le (numerose) voci che parlavano di una rottura burrascosa tra i due risalente allo scorso febbraio.
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