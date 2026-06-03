Alvin lascia Battiti Live per L'Isola dei Famosi, la rivoluzione Mediaset: chi ci sarà al suo posto Alvin sarà il prossimo conduttore, insieme a Selvaggia Lucarelli, de L'Isola dei Famosi. Si attende solo la conferma ufficiale.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Mediaset Infinity

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Il palinsesto Mediaset continua la rivoluzione, che toccherà stavolta il reality show L’Isola dei Famosi. Il programma subirà diverse modifiche in questa edizione entrante: ad esempio, non ci sarà più la diretta, non verrà registrato in Honduras ma nelle Filippine, la conduttrice cambierà.

Per queste nuove puntate, che inizieranno nei prossimi mesi, è stato fatto il nome di Selvaggia Lucarelli che capitanerà lo storico del programma. Al suo fianco potrebbe invece esserci Alvin, che pare abbia scelto di lasciare la co-conduzione di Battiti Live – fatta insieme a Ilary Blasi fino allo scorso anno – e dedicarsi così a questa nuova avventura televisiva.

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Alvin nello studio de L’Isola dei Famosi? Le voci sul conduttore

La prima indiscrezione è stata lanciata, lo scorso mese, sul portale Affari Italiani, secondo cui sarebbe stata Belen Rodriguez a condurre L’Isola dei Famosi insieme – appunto – ad Alvin. Dopodiché, a seguito del malore che avrebbe accusato la showgirl argentina nella sua abitazione e del suo ricovero in ospedale, queste voci sono state messe in stand-by.

Il giornalista Gabriele Parpiglia si è così messo in contatto con l’agenzia che cura l’ex inviato del reality show e gli è stato riferito che al momento non ci sarebbero novità a riguardo. Pare che ora sia arrivata una notizia – quasi – ufficiale, cioè quella che riguarda la conduzione di Alvin e Selvaggia Lucarelli nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi. In questo modo, il conduttore avrebbe deciso di lasciare Battiti Live a un suo rinomato collega.

Chi sostituisce Alvin a Battiti Live

Sul settimanale Chi, Giuseppe Candela ha intanto fatto sapere che Alvin potrebbe iniziare le registrazioni de L’Isola dei Famosi nei prossimi giorni. Per questo motivo, sarà sostituito da Fabio Rovazzi per la conduzione di Battiti Live, a cui parteciperà anche – come ogni anno – Ilary Blasi. Una decisione presa dal diretto interessato per la sua impossibilità di mantenere entrambi gli impegni, dato che le registrazioni del reality di Canale 5 potrebbero terminare verso la fine di luglio, stesso periodo in cui viene registrato il famoso programma di spettacolo musicale curato dal Gruppo Norba e mandato poi in onda su Canale 5.

Tra l’altro, lo stesso Alvin è stato ospitato al Grande Fratello Vip e, in quella occasione, ha anche promosso Battiti Live Sprint. Ilary Blasi gli ha anche lanciato una frecciata, ironizzando: "Salutami Michelle Hunziker. So che lo conduci con lei Battiti primaverile. Però spero che ti prenda il virus di Valeria Marini, così il programma te lo guardi dal bagno di casa tutta la serata". Alvin ha così replicato: "Io so che il GF Vip non finisce e si allunga ed è stato esteso. Occhio, perché se si estende ancora io Battiti lo continuerò a fare con Michelle!".

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