Dimenticate Terra Amara e Endless Love, un emozionante film turco è su Prime Video: trama, cast e curiosità

Almanya – La mia famiglia va in Germania, delicata commedia familiare, ha conquistato il pubblico col suo mix di identità, radici e memoria

Mediaset è ormai un porto sicuro per le serie e i film provenienti dalla Turchia, come le fortunate soap Terra Amara e Endless Love, ma ora Prime Video prova a stupire tutti con un film acclamato da pubblico e critica: Almanya – La mia famiglia va in Germania, disponibile in streaming sul portale di Amazon. Questa delicata commedia familiare si sgancia dai canoni delle classiche storie turche da salotto televisivo. Niente amori impossibili o vendette sanguinarie. Il film di Yasemin Samdereli, scritto assieme alla sorella Nesrin, racconta qualcosa di più universale: l’identità, la memoria, le radici. E lo fa mescolando ironia e malinconia, passato e presente, Germania e Turchia.

Di cosa parla la trama di Almanya – La mia famiglia va in Germania in streaming su Prime Video?

Il film racconta della famiglia Yilmaz. La vicenda ha inizio negli anni 60, quando il giovane Hüseyin lascia l’Anatolia per cercare fortuna in Germania. Con lui, alla ricerca di un futuro migliore, parte la moglie Fatma, a cui piano piano fanno seguito anche i figli. È una partenza che farà da spartiacque per la famiglia Yilmaz. Il film alterna due tempi narrativi. Da una parte il passato, con i problemi legati alla lingua, le difficoltà dell’integrazione e i primi sguardi diffidenti. Dall’altra il 2011, con un Hüseyin ormai anziano, nonno e cittadino tedesco, che annuncia a sorpresa di aver comprato una casa in Turchia, dove invita figli e nipoti a tornare per una vacanza insieme. Il viaggio si trasforma in un’occasione per ritrovare le proprie origini ma anche per scoprire verità nascoste. E per rispondere a un inaspettato quesito: dove ci sentiamo davvero a casa?

Un solo cast per tre generazioni

Molto della forza di Almanya – La mia famiglia va in Germania sta nel suo cast. Vedat Erincin veste i panni del vecchio Hüseyin, mentre la sua controparte giovane ha il volto di Fahri Yardim. Lilay Huser e Demet Gül sono rispettivamente Fatma anziana e giovane. Accanto a loro, Aylin Tezel(Canan), Denis Moschitto (Ali), Petra Schmidt-Schaller (Gabi) e il piccolo Rafael Koussouris (Cenk). Un mix di attori turchi e tedeschi che restituisce il senso di una famiglia sospesa tra due mondi.

Nel 2011 Almanya – La mia famiglia va in Germania ha conquistato il Deutscher Filmpreis come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura. Acclamato al Festival di Berlino, ha incassato 11 milioni di euro, diventando uno dei campioni d’incassi dell’anno.

Storia familiare… nel vero senso della parola

Il regista, Yasemin Samdereli, si è ispirato alla storia della propria famiglia. L’uomo appartiene infatti alla comunità turca in Germania, la più numerosa d’Europa con oltre 1,7 milioni di persone. Nel film, Hüseyin viene presentato come "milionesimo e uno" lavoratore arrivato nel Paese. Una sorta di battuta che permette però di riflettere sui Gastarbeiter, i lavoratori ospiti.

Il film ha ispirato altri registi europei a raccontare le seconde e terze generazioni di migranti con un approccio più empatico e inclusivo. Viene accomunato a East is East, commedia britannica sulla vita di una famiglia anglo-pakistana, ma mantiene una identità propria grazie alla capacità di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

