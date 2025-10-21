Allison Mack, l’ex star di Smallville racconta l’incubo: la discesa nella setta sessuale e il carcere. La sua verità Dopo anni di silenzio, l’ex star rivive l’incubo NXIVM nel podcast "Allison After NXIVM”: un racconto crudo di manipolazione, colpa e rinascita personale.

Tutti noi la ricordiamo per essere stata uno dei volti più amati in assoluto della serie Smallville e, siamo pronti ad ascoltare la sua versione dei fatti dopo lo scandalo che l’ha travolta. Dopo anni di silenzio, Allison Mack, ha deciso di liberarsi da un grande perso e raccontare la drammatica parabola che l’ha portata dal successo hollywoodiano alla condanna definitiva. Celebre per il ruolo di Chloe Sullivan, la fedele amica di Clark Kent nella serie Smallville, Mack è scomparsa dalla scena pubblica dopo essere stata coinvolta nello scandalo della setta sessuale NXIVM.

Allison Mack, la verità sulla setta sessuale nel podcast CBC Uncover: Allison After NXIVM

Dopo il successo in Smallville, in cui interpretava la migliore amica di Clark Kent, Chloe Sullivan, Allison Mack è scomparsa dai riflettori, scoprendo, poi, di essere coinvolta nella setta sessuale NXIVM. Arrestata dall’FBI nel 2018, si è dichiarata colpevole di traffico di esseri umani, associazione a delinquere per traffico sessuale e lavoro forzato, a cui si sono aggiunti reati di riciclaggio di denaro, frode d’identità, racket e cospirazione. Ha scontato due anni di carcere ed è stata rilasciata nel 2023. Mack era responsabile del reclutamento di nuovi membri e avrebbe cercato di coinvolgere anche i colleghi di Smallville. Ora è pronta a raccontare la sua versione dei fatti nel podcast della CBC, CBC Uncover: Allison After NXIVM, in uscita il 10 novembre, confrontandosi con persone che hanno fatto parte della sua vita prima, durante e dopo la setta. Recentemente si è sposata e il podcast sembra essere un modo per voltare pagina.

All’evento Fan Expo di Vancouver del 2022, Tom Welling ha detto: "Beh, far tornare Allison potrebbe essere difficile…". Aaron Ashmore ha ricordato: "Era adorabile. Era molto accogliente e cordiale. E anche il suo fidanzato Chad [Krowchuk] mi invitava a fare escursioni e altro. Era molto gentile e un’attrice molto brava […] niente nella sua personalità mi avrebbe fatto credere che tutto questo fosse possibile. Sembrava far parte di una realtà alternativa".

Chi è Allison Mack in Smallville e dove rivedere la serie in streaming

Non ce ne vogliate, ma non stiamo qui a spigarvi la trama della serie Smallville poiché, siamo più che certi, che in molti l’avranno vista tra il 2001 e il 2011 su Italia 1. Oltre a Clark Kent, Lex Luthor e Lana Lang, tra i personaggi principali c’è anche Chloe Sullivan (interpretata da Allison Mack), la migliore amica di Clark (di cui inizialmente si innamora). Chloe è una ragazza intelligente e determinata, aiuta Clark a mantenere segreta la sua identità, lavora come giornalista investigativa e contribuisce alla nascita della sezione investigativa del Daily Planet. Sul piano sentimentale, sviluppa una relazione con Jimmy Olsen, con cui alla fine della serie si sposa e ha una figlia.

Prima di questo lieto fine, però, tra Chloe e Oliver (Freccia Verde) si verificano momenti di flirt e una sorte di tensione romantica, ma non avranno una relazione duratura né si sposeranno. Il suo rapporto con Clark, invece, resta un’amicizia profonda e leale. Potrete (ri)vedere Smallville in streaming su Prime Video.

