Allarme Rai, Mediaset vuole anche Sinner e gli Internazionali di Roma (pronti a diventare il quinto Slam): il retroscena Stando alle ultime indiscrezioni il Biscione e Pier Silvio Berlusconi si sarebbero fatti avanti per assicurarsi i diritti tv dell’evento del Foro Italico

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Jannik Sinner continua a vincere e il tennis a registrare ascolti da urlo in tv. Negli ultimi anni, infatti, la Sinner-mania ha ‘smosso’ numeri da capogiro, attirando l’interesse di tutte le emittenti. Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe ancora ‘guerra’ tra Rai e Mediaset, con il Biscione pronto a fare un’offerta per i diritti televisivi sugli Internazionali d’Italia dopo essersi già assicurato le ATP Finals di Torino. Il torneo romano è in piena crescita e l’obiettivo è quello di diventare ‘quinto Slam’ del circuito. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Internazionali d’Italia quinto Slam? Cosa succederà

Ieri mercoledì 15 aprile 2026 si è tenuta la presentazione ufficiale degli Internazionali d’Italia 2026, che inizieranno il prossimo 28 aprile per poi chiudersi con la finalissima del 17 maggio al Foro Italico di Roma. L’effetto Sinner è stato travolgente negli ultimi anni e il tennis è ormai sulla bocca di tutti, motivo per il quale il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi ha ribadito tutta l’ambizione di un torneo (e, più in generale, di un movimento) in piena espansione. "I nostri obiettivi sono tre, superare le 400 mila presenze paganti, superare un miliardo di euro di impatto economico sul territorio, e vincere il singolare maschile. Credo sia il momento giusto, non solo per quello che Sinner ha fatto domenica a Montecarlo" ha dichiarato Binaghi. Dopo il boom dello scorso anno i numeri parlano chiaro e la volontà sembrerebbe essere quello di elevare gli Internazionali d’Italia a ‘quinto Slam’, al pari di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’offerta Mediaset per i diritti tv e l’effetto Sinner: la delusione Rai

Gli Internazionali d’Italia, insomma, non solo sono il torneo tennistico più importante a livello nazionale, ma sono anche in piena crescita. Ecco perché Mediaset – sulla scia della Sinner-mania (la finale di Montecarlo ha registrato oltre 3 milioni di spettatori complessivi) – sarebbe pronta a fare un’offerta per i diritti televisivi sulla competizione. Il Biscione si è già assicurato un accordo pluriennale per le ATP Finals di Torino e, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, sarebbe ora in trattativa con Sky (che detiene i diritti sugli Internazionali) per trasmettere in chiaro una partita al giorno.

Inutile dirlo, per la Rai si tratterebbe dell’ennesimo smacco. La tv di Stato ha già perso le ATP Finals e ora Mediaset rischia di ‘soffiarle’ anche gli Internazionali d’Italia. L’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi aveva già spiegato di non essere in grado di competere con le offerte e i numeri da capogiro che il tennis, anche e soprattutto grazie all’azzurro Jannik Sinner, oggi riesce a muovere. Come se non bastasse la Rai si ritroverà a giugno coi Mondiali di calcio (costati ben 70 milioni per i diritti), una competizione senza Italia.

Potrebbe interessarti anche