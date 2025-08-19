Alla luce del sole, Luca Zingaretti su RaiPlay con un film osannato dalla critica ma snobbato dal pubblico (e che dovete vedere) L'attore siciliano interpreta don Pino Puglisi in Alla luce del sole, tratto dalla storia vera del parroco ucciso da Cosa Nostra nel 1993

RaiPlay

RaiPlay è spesso miniera di piccole gemme che il pubblico ha dimenticato, ma che andrebbero riscoperte. È il caso di Alla luce del sole, film del 2005 diretto da Roberto Faenza e con protagonista Luca Zingaretti, in una delle sue performance drammatiche più riuscite. La storia è quella di don Pino Puglisi, una figura centrale nella lotta alla Mafia nel nostro Paese, di quelle che l’hanno sfidata senza mai arrendersi e pagandone di conseguenza un prezzo altissimo: il sacerdote fu assassinato da Cosa Nostra il 15 giugno 1993, nel giorno del suo compleanno.

La trama di Alla luce del sole con Luca Zingaretti in streaming su RaiPlay

La storia, appunto, racconta di don Pino Puglisi, a partire dal suo impegno con i giovani. Il parroco aprì spazi di gioco e studio, togliendo giovani dalla strada e offrendo loro delle alternative a quelle portate dalla criminalità organizzata. Un’azione fortemente pratica e al contempo quotidiana e semplice. Qualcosa che presto divenne un pericolo per i boss, che si sentirono minacciati. Gran parte della potenza comunicativa del film risiede nella capacità di mostrare con chiarezza il contrasto tra la serenità del parroco e la brutalità del potere criminale.

La pellicola si ispira al libro di Francesco Deliziosi, parrocchiano di don Puglisi: "Don Puglisi. Vita del prete palermitano ucciso dalla mafia". Fu proprio Deliziosi a suggerire Zingaretti nel ruolo di don Puglisi.

Il cast di Alla luce del sole

Accanto a Luca Zingaretti sfilano volti importanti. Alessia Goria interpreta suor Carolina Iavazzo. Corrado Fortuna veste i panni di don Gregorio Porcaro. Troviamo poi: Giovanna Bozzolo, Francesco Foti, Piero Nicosia, Lollo Franco, Mario Giunta, Pierlorenzo Randazzo, Gabriele Castagna e Salvo Scelta.

Alla luce del sole ha collezionato diversi riconoscimenti, primo fra tutti il premio Premio David Giovani ai David di Donatello 2005, assieme ad altre 4 candidature. Zingaretti si portò a casa quello come Miglior Attore Protagonista, oltre a una nomination ai Nastri d’Argento 2006. Il film conquistò premi anche al Festival del Cinema Italiano di Bastia, al Flaiano Film Festival, ai Premi Internazionali Flaiano, al Festival di Karlovy Vary e a Capri, Hollywood.

Dove vedere Alla luce del sole in streaming

Se siete incuriositi dalla figura di don Pino Puglisi e volete recuperare una grandissima performance attoriale di Luca Zingaretti, trovate Alla luce del sole in streaming gratuito nel catalogo di RaiPlay.

