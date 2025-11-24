Questo nuovo thriller è su Sky e NOW: una madre, un bambino scomparso e verità che sconvolgono La nuova serie All Her Fault, svela quanto la vita di una madre possa cambiare in un attimo: segreti, menzogne e tensioni in un thriller da non perdere.

Il mondo delle serie tv è talmente vasto che, se dovessimo scegliere un titolo perfetto da guardare in questo periodo, non sapremmo quale consigliarvi. Tuttavia, c’è una serie che vi consigliamo e di cui vogliamo parlarvi. Si tratta di All Her Fault, un nuovo thriller uscito il 23 novembre 2025, in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Tratta dal romanzo omonimo di Andrea Mara, la protagonista è Sarah Snook, la quale veste i panni di una madre la cui vita viene stravolta da un avvenimento tragico. Vediamo insieme tutti i dettagli.

All Her Fault, di cosa parla la nuova serie thriller: trama e cast

All Her Fault è la serie tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Mara, e che sta facendo già discutere per la sua intensità. Ambientata in una comunità benestante, la trama segue Marissa Irvine (Sarah Snook), donna d’affari di successo con una vita apparentemente perfetta, che vede la sua routine sconvolta quando il figlio Milo scompare. Convinta che stia giocando con un compagno di classe, va all’indirizzo indicato in un messaggio, solo per scoprire che è sbagliato, che Milo non è lì e che il numero da cui ha ricevuto il messaggio non appartiene alla madre dell’amico del figlio, Jenny. Inizia così una ricerca che coinvolge tutta la comunità, rivelando tensioni, sospetti e legami familiari complessi. Oltre a Snook, il cast comprende: Dakota Fanning (Jenny), Jake Lacy (Peter Irvine), Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks (Kaos), Jay Ellis (Insecure), Thomas Cocquerel. La serie è creata da Megan Gallagher, diretta inizialmente da Minkie Spiro (primi quattro episodi) e poi da Kate Dennis (seconda parte episodi).

La maternità al centro della serie All Her Fault: dove vederla in streaming

La serie pone una forte attenzione sui temi della maternità, della responsabilità e dei giudizi sociali sulle donne. Il titolo della serie, (in italiano, Tutta Colpa di Lei/Sua), mette in evidenza come nei momenti di crisi la responsabilità venga spesso attribuita alle donne, in particolare alle madri. La "lei" non riguarda solo Marissa, ma in generale, tutte le donne. La serie esplora il confine tra responsabilità individuale e sistemica, mostrando come la colpa possa ricadere su chi agisce senza verificare, su chi tace dettagli importanti o su un sistema che normalizza la disconnessione tra le persone. Inoltre, al centro della narrazione c’è il tema del controllo: quello delle madri su una realtà imprevedibile, quello dei padri per sentirsi utili e quello delle istituzioni che spesso non mantengono le promesse.

Il fallimento di tutto questo controllo apre una riflessione sulla debolezza umana in un mondo che, invece, richiede infallibilità, o meglio, che tutto sia perfetto e curato nei minimi particolari. Se abbiamo stuzzicato il vostro interesse, potete vedere questa serie in esclusiva su Sky e in streaming su NOW (uscita ieri, 23 novembre).

