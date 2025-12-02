All Her Fault, oltre la storia vera: la serie TV su NOW nasce da un vero e proprio incubo
Sky porta sullo schermo un thriller nato da un vero spavento dell’autrice: All Her Fault mescola verità e finzione in un racconto che esplora paure e maternità.
Ve ne abbiamo parlato un settimana fa e oggi torniamo a farlo per un altro motivo. Il 23 novembre è uscita, in esclusiva su Sky e in streaming su Now, All Her Fault, la nuova e angosciante serie thriller tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Mara. La protagonista è Sarah Snook, che veste i panni di una madre la cui vita viene stravolta da un avvenimento tragico, ma perché torniamo a parlarvene? Molto semplice, per capire se questa vicenda è tratta da una storia vera o puro frutto di immaginazione. Chiarito ciò, scopriamo insieme tutti i dettagli.
La trama della serie thriller All Her Fault
Prima di svelarvi se dietro la serie c’è una storia vera che l’ha ispirata, diamo un’occhiata veloce alla trama. Marissa Irvine (interpretata da Sarah Snook), affermata donna d’affari con una vita che sembra scorrere senza intoppi, vede cambiare tutto quando il figlio Milo scompare nel nulla. Convinta che il bambino si trovi a giocare con un compagno di classe, si reca all’indirizzo ricevuto tramite un messaggio, ma scopre che è quello sbagliato: Milo non è lì e il numero che le ha scritto non appartiene affatto alla madre dell’amico, Jenny. Ha così inizio una frenetica ricerca che mobilita l’intera comunità e porta alla luce tensioni sopite, sospetti incrociati e intricati rapporti familiari.
Il cast di All Her Fault
La protagonista della serie è Sarah Snook e, tra gli altri membri del cast, troviamo: Dakota Fanning (Jenny), Jake Lacy (Peter Irvine), Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks (Kaos), Jay Ellis (Insecure), Thomas Cocquerel.
All Her Fault, la serie nasce da una storia vera?
Arriviamo adesso, al punto più importante dell’articolo: All Her Fault nasce da una storia vera? Non proprio, ma prende spunto da un episodio realmente accaduto all’autrice del romanzo omonimo, Andrea Mara, pubblicato nel 2021 e non ancora tradotto in Italia. La storia non è vera, ma nasce da un evento che l’ha molto spaventata nel 2015: mentre andava a riprendere la figlia dopo un pomeriggio di gioco, Mara ha suonato alla porta della casa dove avrebbe dovuto trovarsi la bambina, senza ottenere risposta. Guardando all’interno, ha visto l’abitazione completamente vuota e, per alcuni istanti, ha temuto il peggio, immaginando un rapimento. Poco dopo un vicino l’ha rassicurata spiegando che la famiglia si era semplicemente trasferita nelle vicinanze. Quei secondi di panico hanno però ispirato l’idea del romanzo, che in seguito è stato notato dal produttore Nigel Marchant di Carnival Films.
Differenze tra il libro e la serie
All Her Fault, pur rimanendo fedele alla storia del romanzo, apporta alcune modifiche: l’ambientazione passa da Dublino a Chicago e, nel libro, la scomparsa di Milo è raccontata da tre punti di vista, mentre la serie segue quasi esclusivamente Marissa. Anche il detective cambia: dal personaggio femminile del libro a Detective McConville, interpretato da Michael Peña. La serie è stata girata tra Chicago e l’Australia, e la scelta di trasferire la vicenda negli Stati Uniti nasce dalla volontà di rendere universali i temi del carico emotivo sulle donne e della disparità nella genitorialità.
