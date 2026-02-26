Alicia Keys, la vita privata: le origini italiane, le crisi d'ansia, il no al makeup e il legame del figlio con Taylor Swift Dall’Ariston alle confessioni più intime: il percorso di un’artista che ha trasformato insicurezze e ribellioni in forza creativa, tra famiglia, musica e amicizie famose.

L’annuncio della sua presenza al Festival di Sanremo 2026 insieme a Eros Ramazzotti ha riportato Alicia Keys al centro dell’attenzione italiana, ma dietro l’evento musicale si nasconde uper l’artista una storia personale molto complessa. Sul palco dell’Ariston interpreteranno insieme L’Aurora, il brano che Ramazzotti dedicò alla figlia, in una versione reinterpretata da Alicia anche in italiano e spagnolo e inserita nell’album "Una Storia Importante".

Le origini italiane di Alicia Keys

Per lei non si tratta solo di una collaborazione prestigiosa, ma di un ritorno simbolico alle proprie origini, che affondano nei nonni siciliani. Non a caso ha dichiarato: "Cantare in italiano su questo palco iconico ha un altro livello di magia. Non l’ho mai fatto prima. Ho sempre portato con fierezza la mia eredità italiana e essere qui a Sanremo oggi mi permette di cantarla a voce alta. Sarà un’occasione speciale per onorare i miei nonni siciliani e il grande potere della musica che non conosce confini! Sono certa che sarà una serata indimenticabile".

Il matrimonio con Swizz Beatz: chi è il rapper

Dal 2010 Alicia Keys è sposata con Swizz Beatz, pseudonimo di Kasseem Daoud Dean, rapper, produttore discografico e imprenditore statunitense, considerato tra i migliori produttori del ventunesimo secolo e vincitore di un Grammy Award. I due si conoscono fin dall’adolescenza e condividono i figli Egypt e Genesis. "Sembrano passati al massimo due anni. Il tempo vola", ha raccontato lei in passato parlando del loro matrimonio: "Siamo così connessi e abbiamo un legame così bello… Spesso mi sveglio e mi stupisco di averlo accanto. È davvero fantastico". La musica, iniziata quando avevano appena 14 e 15 anni, resta il fondamento della loro relazione, come ha ricordato anche citando il successo di Girl on Fire, simbolo della sua affermazione artistica.

Il legame tra il figlio Genesis e Taylor Swift

Non mancano anche i legami con altre superstar della musica. Il figlio minore Genesis ad esempio è stato protagonista di un momento diventato virale ai Grammy Awards 2025, quando ha ballato con Taylor Swift durante un’esibizione. In realtà non era il loro primo incontro: già durante l’Eras Tour la cantante aveva dedicato al bambino un biglietto definendolo "mio amico" e incontrandolo. Prima ancora i due si erano conosciuti quando Alicia e Taylor sedettero vicine agli iHeartRadio Music Awards del 2019. In quell’occasione la pop star fece amicizia con l’allora bambino Genesis, tanto da avvicinarsi alla stessa Keys, con la quale si dice che dopo sarebbero andate in vacanza a sciare con la famiglia di lei. Alicia ha espresso grande apprezzamento per l’attenzione e la dolcezza dimostrate nei confronti del figlio, sottolineando quanto questi gesti lo abbiano fatto sentire speciale.

La svolta no make-up e il dietrofront recente

Nel 2016 Alicia Keys ha compiuto una scelta personale che fece discutere: rinunciare a al trucco in un gesto che lei stessa ha definito un momento di ribellione personale: "Quando ho avuto il mio momento ribelle, a cui ovviamente il mondo ha assistito, stavo solo conoscendo me stessa. Mi sono ribellata a ciò che la gente, il mondo e la società mi dicevano, al modo in cui sarei dovuta apparire". Quella decisione ha segnato una fase di profonda consapevolezza, tanto che oggi, pur avendo reintrodotto il make-up con moderazione, chiarisce: "Quando sono entrata in contatto con me stessa ho capito che non si trattava di trucco o non trucco, di mascara o non mascara, di rossetto o non rossetto. Si trattava di qualcosa di diverso, del volersi esprimere liberamente per rivendicare se stessi".

I problemi di insicurezza della cantante

L’immagine pubblica di artista sicura e determinata convive con un percorso personale segnato da insicurezze profonde. Parlando con Zane Lowe di Apple Music, Alicia Keys ha raccontato di aver "lottato nel profondo" con la sua "autostima" e di aver combattuto con molte "insicurezze" fin dall’infanzia, soprattutto a causa dell’assenza della figura paterna. "Mi sono resa conto di aver lottato profondamente con l’autostima. Ciò nasce da mia madre e da mio padre. Loro… Mio padre non mi ha cresciuto, mia madre mi ha cresciuto. Penso, in un certo modo, di aver sempre cercato il suo amore e mi sentivo come se non potessi mai davvero raggiungerlo, per molte ragioni diverse. E penso che ciò mi abbia generato delle insicurezze." Solo negli ultimi anni ha ammesso di essersi liberata davvero di quel peso.

