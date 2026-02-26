Sanremo 2026, Alicia Keys si blocca prima di cantare, Conti interviene e Ramazzotti sbotta: “Non è colpa mia”. Ma poi è apoteosi
Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti della terza puntata, nella quale si esibiscono in un duetto storico. Un problema tecnico interrompe subito la performance e il cantante si discopla con Conti: "Non è colpa mia"
Atteso per tutto il corso dell’anno come uno degli eventi più importanti di musica e spettacolo, Il Festival di Sanremo ha iniziato a intrattenere e far discutere come è suo solito fare. Anche la terza serata, in onda giovedì 26 febbraio 2026 su Rai 1, non si dimostra da meno ed emoziona grazie alla presenza di ospiti e co-conduttori d’eccezione, invitati dal Direttore artistico Carlo Conti. Pronti via si parte all’insegna della bellezza con l’ingresso della super modella Irina Shayk, che svela il vero motivo per il quale ha deciso di venire a condurre il Festival: "Sono qua per te, Carlo" dice l’ex di Cristiano Ronaldo al conduttore incredulo, che se lo vuole far ripetere due volte. Oltre la bellezza della co-conduttrice, ad illuminare la serata sono Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che sono pronti ad esibirsi in un duetto storico. Tutto il pubblico è pronto per emozionarsi con le due voci internazionali, ma qualcosa va storto e il conduttore è costretto a mandare la pubblicità.
Sanremo 2026, il duetto tra Eros e Alicia Keys tra problemi tecnici e pubblicità
"Il problema non è sedersi, ma rialzarsi. Mi tiri su tu che sei più giovane" scherza Eros Ramazzotti, dopo essersi accomodato sui gradini dell'Ariston con Carlo Conti per una chiacchiearata. Il cantautore romano ripercorre gli anni della sua carriera, dagli esordi fino al grande successo, che come dice, non lo ha cambiato. "Sai Tina ha cercato me, e io non ci credevo" racconta, mettendo il duetto con Tina Turner tra i momenti più importanti della sua storia musicale. "Ora arriverà un altro duetto indimenticabile" annuncia Conti, accogliendo in studio la seconda super ospite della serata; Alicia Keys. La cantante statunitense racconta delle sue origini italiane da parte dei nonni siciliani e svela il suo amore per il bel paese, per poi accomodarsi al piano, pronta per il duetto con Eros Ramazzotti sulle note di "Aurora". Qualcosa, però, non funziona e la stessa cantante interrompe la performance. "Il bello della diretta" dice Ramazzotti, che poi incalza: "Non è colpa mia eh". Carlo Conti interviene e manda la pubblicità per salvarsi in calcio d'angolo. Al rientro in diretta, il problema tecnico è risolto e la coppia può finalmente esibirsi. Alicia Keys, con la sua inconfondibile voce, accompagna Eros, anche se fa evidentemente fatica con la lingua italiana. Molto meglio, poco dopo, quando la Keys decide di interpretare "Empire state of mind", suo brano storico, con il quale è davvero a suo agio e scatena il pubblico partecipe. La performance voce e piano fa alzare in piedi il pubblico dell'Ariston e chiude in bellezza l'ospitata delle due star internazionali.
