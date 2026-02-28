Alice Rohrwacher stupisce Hollywood: un cast da urlo per il suo nuovo film The Three Incestuous Sisters è il nuovo progetto internazionale di Alice Rohrwacher con Dakota Johnson e Saoirse Ronan

Il cinema d’autore (italiano) incontra il fascino di Hollywood: la cineasta italiana Alice Rohrwacher si prepara a dirigere un nuovo film che promette di essere uno degli eventi cinematografici più chiacchierati dei prossimi mesi. Si tratta di "The Three Incestuous Sisters" ("Le tre sorelle incestuose") ed è basato sul romanzo omonimo di Audrey Niffenegger, l’autrice che ci ha regalato l’indimenticabile La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo ("The Time Traveler’s Wife" in originale). Come anticipato da Deadline, nel cast troveremo Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O’Connor.

La trama di The Three Incestuous Sisters

Il romanzo su cui è basato il film è davvero particolare, e non ha ancora visto una traduzione ufficiale italiana: The Three Incestuous Sisters è un’opera illustrata di grande bellezza, in cui Audrey Niffenegger mescola la sua straordinaria capacità di raccontare storie con disegni di rara eleganza, in uno stile che ricorda molto i dettagli gotici di Edward Gorey. La storia segue le vicende di tre sorelle molto diverse tra loro: una bella, una intelligente e una talentosa. Ciò che rende affascinante questa narrazione è come la gelosia di una delle sorelle nei confronti della storia d’amore passionale dell’altra la spinga verso il baratro della follia. La trama si sviluppa in una melodrammatica crescendo di rivalità fraterna, culminando in una conclusione drammatica dove il romance tra i due amanti finisce in sabotaggio, vergogna e disperazione. Il libro è un’opera affascinante che coniuga una prosa lirica con illustrazioni struggenti, raccontando un tema senza tempo: l’amore, la vendetta e infine la redenzione. Tuttavia, vale la pena sottolineare che il film di Rohrwacher sarà potenzialmente una libera interpretazione del libro, quindi i dettagli della trama rimangono ancora avvolti nel mistero e potrebbero differire significativamente con il romanzo originale.

Il cast di The Three Incestuous Sisters

Il progetto è finanziato e prodotto da Indian Paintbrush, con la collaborazione di TeaTime Pictures, attraverso Dakota Johnson e Ro Donnelly come produttori, insieme a Steven Rales per Indian Paintbrush. Alice Rohrwacher sarà anche produttrice esecutiva. Le riprese dovrebbero iniziare ad aprile di questo anno. Il cast è attualmente impegnato in altri progetti di rilievo: Dakota Johnson arriva da "Materialists" con Chris Evans e Pedro Pascal, oltre che da "Daddio" con Sean Penn; Saoirse Ronan ha ricevuto bellissime recensioni per "The Outrun" ed è al lavoro sul film su The Beatles di Sam Mendes, dove interpreterà Linda McCartney. Jessie Buckley, che ha ricevuto una nomination agli Oscar per "Hamnet" e vinto un Golden Globe, sarà presto nel film "The Bride" con Christian Bale. Josh O’Connor, infine, è appena stato in "Wake Up Dead Man", il nuovo capitolo della saga di "Knives Out", e sarà presto nel film di fantascienza "Disclosure Day" di Steven Spielberg accanto a Emily Blunt.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

