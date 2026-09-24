Alice nella Città 2026, il programma: Edoardo Leo e Pilar Fogliati in prima fila. Tutti i dettagli sul Festival atteso nel centro di Roma
Torna a Roma Alice nella Città, il Festival che presenta ogni anno inediti film e serie tv. Tra i protagonisti Edoardo Leo e Fogliati
Alice nella Città torna a Roma con la XXIV edizione. Il Festival – diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli – si terrà dal 13 al 25 ottobre e ad aprirlo sarà il film Wildwood – I segreti del bosco proibito di Travis Knight. Tra gli ospiti arrivano Susan Sarandon, a cui sarà dato il premio Womenlands Excellence Award 2026, e Jeremy Renner che è invece il protagonista di una masterclass. Per questa edizione del Festival, sono in programma 12 film nel Concorso Internazionale, Panorama Italia, la sezione Sintonie, 40 cortometraggi, due serie, un restauro e vari eventi Fuori Sala che si terranno nel centro di Roma.
Il film in apertura e gli ospiti
Alice nella città sarà quest’anno aperto dal film Wildwood – I segreti del bosco proibito di Travis Knight, lungometraggio in stop motion della Laika. Una pellicola che è ispirata al racconto di Colin Meloy, illustrato da Carson Ellis. Si parla di un bosco proibito, ma si parla soprattutto di amicizia, libertà e giustizia. Tra le proiezioni speciali c’è invece Making Marie Antoinette di Eleanor Coppola, costruito mediante circa ottanta ore di materiali girati nel 2005.
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Nel programma ci sono anche altre pellicole come Low Expectations di Eivind Landsvik, Lucy Lost di Olivier Clert, Les Roches rouges di Bruno Dumont, The Incomer di Louis Paxton e Alberi erranti di Salvatore Mereu.
Edoardo Leo e Pilar Fogliati protagonisti di Alice nella Città 2026
Tra i film italiani in programma, spunta anche Se ami qualcuno dillo, l’esordio alla regia di Marco Bonini. Nel cast figurano Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno. Una storia che racconta le vicende di un uomo che si risveglia dopo un coma e che deve imparare a stare al mondo ancora una volta; a quel punto, rimette tutto in discussione, compreso quel modello di mascolinità fatto di sentimenti e silenzi.
Un altro importante passo è quello che vede Alice nella Città unirsi con una serialità non indifferente, con la collaborazione con Roma Lazio in serie, progetto della Fondazione Roma Lazio Film Commission dedicato al mondo delle serie televisive. Tra i prodotti che sono stati annunciati c’è Una piccola formalità di Davide Marengo con Pilar Fogliati, Lorenzo Richelmy, Alessio Boni e Carlotta Natoli.
Fogliati è Rachele Braganza, una ragazza di 30 anni che lavora in una rivista di costume ma che vorrebbe operare nel giornalismo d’inchiesta. L’eredità improvvisa di uno zio non conosciuto la porta però in una storia familiare di segreti, incontri e questioni sul passato.
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