La terza stagione di Alice in Borderland sarà violenza pura: il trailer svela nuovi giochi perversi e attori terrorizzati Arisu e Usagi tornano nel Borderland tra giochi letali, alleanze fragili e sfide mai viste: il trailer italiano della stagione 3 anticipa terrore e adrenalina.

Dopo il teaser pubblicato qualche settimana fa, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale dei nuovi episodi di Alice in Borderland 3, annunciando la data di uscita della nuova stagione, fissata per il 25 settembre 2025. E così, dopo il grandissimo successo delle prime due, i nuovi episodi promettono di alzare l’asticella e di catapultare i telespettatori in un nuovo incubo, tra terrore, sfide inquietanti e molto altro ancora. Siete pronti? Molto bene, allora proseguite la lettura (e siate pronti a tutto!).

Alice In Borderland 3, il trailer della terza stagione vi stupirà: trama, cast e data di uscita

Il brutale universo di Borderland sta per riaprirsi. Dopo il successo delle prime due stagioni, Alice in Borderland, tratta dal manga di Haro Aso, tornerà con la terza stagione dal 25 settembre su Netflix. Il trailer italiano anticipa le nuove sfide di Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya). I due, tornati alla realtà dopo aver completato i giochi, continuano a essere tormentati da sogni e allucinazioni legati al Borderland. Quando Usagi scompare, condotta da un misterioso ricercatore dell’aldilà di nome Ryuji, Arisu riceve un segnale chiaro: l’ultima carta rimasta, il Joker. Per salvarla, dovrà tornare in gioco. Questa volta le regole cambiano: i protagonisti vengono separati e costretti a stringere nuove alleanze per affrontare prove ancora più pericolose e spettacolari, inclusa l’inedita fase del Joker.

Nel cast troviamo anche: Hayato Isomura, Ayaka Miyoshi, Katsuya Maiguma, Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi. Il regista, invece, è Shinsuke Sato, il quale ha diretto anche le precedenti stagioni. Tra le scene più attese spiccano il santuario notturno invaso da frecce infuocate e un gioco con dadi colorati, che porta la tensione e i dilemmi morali a un livello ancora più alto.

Il successo di Alice In Borderland e dove vedere la serie in streaming

Con oltre 200 milioni di ore di visualizzazione e la presenza nella Top 10 in più di 90 paesi, la serie è oggi il titolo giapponese più visto di sempre su Netflix. Ma perché piace così tanto? Partiamo col dire che Alice in Borderland, è tratta dal manga di Haro Asō. Segue la storia di Ryohei Arisu e i suoi amici in una Tokyo deserta dove per sopravvivere devono affrontare giochi mortali, simbolo delle sfide della vita. Lanciata nel 2020, la serie ha ottenuto enorme successo internazionale su Netflix (dove potete vedere tutte le stagioni in streaming), confermato dalla seconda stagione del 2022, apprezzata non solo per il ritmo con cui si svolgono i fatti, ma anche per le intense interpretazioni di Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya, i due protagonisti.

