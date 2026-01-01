Alice Campello, Morata saluta il 2025 senza di lei e conferma la rottura. Le dure parole (e il dietrofront) Il calciatore spagnolo ha pubblicato un messaggio sui social che ha scatenato il caso sulla (ex?) moglie: “Ho imparato ad amarmi di più e a pensare a me stesso”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La storia d’amore tra Álvaro Morata e Alice Campello è arrivata al capolinea con il 2025? In un messaggio condiviso sui social, infatti, il calciatore spagnolo ha di fatto lasciato intendere di essere arrivato alla rottura definitiva con la forse già ex moglie (i due si erano ritrovati lo scorso anno dopo la rottura del 2024). Il motivo? L’attaccante oggi in forza al Como ha fatto un recap del suo 2025 senza menzionare Alice, rivelando di avere imparato "a pensare a sé stesso". Inutile dire che le sue parole hanno scatenato il mondo del gossip, ma il tutto è stato cancellato dopo poco, alimentando ancora di più i dubbi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Morata-Campello: le (dure) parole sui social del calciatore all’ex moglie

Quasi esattamente un anno fa Álvaro Morata e Alice Campello tornavano insieme, a quattro mesi dall’annuncio della loro (chiacchieratissima) rottura. La storia d’amore tra il calciatore madrileno e l’influencer veneta ha infatti occupato a lungo le prime pagine delle riviste di gossip e cronaca rosa tra retroscena choc (Alice rivelò di essere arrivata alla separazione sotto l’effetto di farmaci) e continui tira e molla che avevano addirittura fatto pensare a una crisi costruita a tavolino. La riconciliazione, tuttavia, sembra avere avuto vita breve. A ‘suggerirlo’ è stato lo stesso Morata, che su Instagram ha condiviso un post ricapitolando il suo 2025 e i traguardi raggiunti nell’anno appena concluso. "Ho imparato ad amarmi di più, a pensare a me stesso senza sentirmi in colpa e vivere con più verità" ha scritto l’attaccante del Como, aggiungendo: "Ho capito che non devo dimostrare niente a nessuno. Coloro che camminano con me e mi conoscono davvero, lo sanno".

La bordata di Morata e il dietrofront: la situazione con la moglie

Le parole di Álvaro Morata, ovviamente, hanno subito fatto pensare a una nuova rottura (di cui ormai si parla già da settimane) con Alice Campello. Quanto scritto non solo sembra essere una vera e propria frecciata alla moglie, ma bisogna anche sottolineare come quest’ultima non venga in alcun modo menzionata nei ‘ringraziamenti’ di fine anno. Il calciatore ha soltanto parlando dei suoi quattro figli – definiti "il vero motore di tutto" – i gemelli Leonardo e Alessandro (nati nel 2018), Edoardo (nato nel 2020) e la piccola Bella (nata nel 2023), senza nominare nemmeno Alice Campello. La sensazione è che – nonostante non ci siano ancora né conferme né smentite riguardo una vera e propria separazione – il matrimonio tra Morata e Alice stia vivendo un momento estremamente delicato e che il futuro della coppia sia appeso a un filo. Come anticipato, il fatto che l’attaccante abbia cancellato il post dai social dopo poco non ha fatto altro che alimentare i dubbi su questa confusa situazione.

