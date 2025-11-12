Alice Campello svela il retroscena choc sulla rottura con Morata: “Ci siamo lasciati sotto l’effetto di farmaci” La compagna del calciatore spagnolo ha rivelato di essere arrivata alla separazione in un periodo difficile dopo gli Europei, poi il riavvicinamento

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

IPA

CONDIVIDI

L’allarme dopo la separazione tra Álvaro Morata e Alice Campello è rientrata, ma la rottura dello scorso anno continua a fare discutere. Dopo un periodo divisi, infatti, a inizio anno i due si sono riavvicinati e oggi sono tornati insieme. Ma cos’è successo lo scorso anno? Stando a una clamorosa rivelazione di Alice, ospite del podcast dell’influencer spagnola Laura Escanes, i due si sarebbero lasciati sotto l’effetto di farmaci. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli

Álvaro Morata e Alice Campello: il retroscena sulla rottura

Il 12 agosto del 2024 Álvaro Morata e Alice Campello annunciavano la fine della loro storia d’amore. Marito e moglie dal 2017 e genitori di quattro figli, la notizia della rottura arrivò come un fulmine a ciel sereno, soprattutto considerato il bacio dopo la vittoria di Álvaro agli Europei e le vacanze trascorse insieme. A inizio 2025, tuttavia, lo strappo si è ricucito: i due si sono riavvicinati e, insieme ai figli, si sono trasferiti prima a Istanbul per poi rientrare in Italia, dove oggi il calciatore spagnolo gioca nel Como.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La separazione tra i due – come detto – ha sempre fatto discutere, anche e soprattutto vista la loro complicità. I due hanno sempre negato di avere mai ‘finto’ il loro amore e la cosa è stata ribadita anche dalla stessa Alice nel corso della sua ospitata nel podcast dell’influencer spagnola Laura Escanes. "Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia (…) Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero" ha spiegato nuovamente Alice Campello, rivelando poi un clamoroso retroscena risalente al 2024: "Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci".

L’influencer veneta aveva già accennato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, di avere sofferto di depressione e di essere dovuta ricorrere ad alcuni psicofarmaci, al pari di suo marito Álvaro Morata. Probabilmente, dunque, il difficile periodo post-Europei portò a una distanza reciproca e a una crisi tra i due, fortunatamente poi risolta per il meglio con la riconciliazione.

Potrebbe interessarti anche