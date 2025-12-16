Alice Campello e Alvaro Morata, nuove ombre sul matrimonio: “Lui vuole separarsi, sono alle vie legali” Nuove segnalazioni social rilanciano l'ipotesi di una rottura definitiva tra il calciatore e l'influencer. I due si erano già separati temporaneamente nel 2024. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Le ultime indiscrezioni sul matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata parlano chiaro. Il calciatore e l’influencer sarebbero a un passo dalla separazione, stando almeno alle segnalazioni di alcune fonti anonime via social. A quanto pare, sarebbe soprattutto l’attaccante del Como a voler formalizzare l’addio definitivo alla compagna. Ma ancora una volta dai diretti interessati non arrivano smentite o conferme di alcun tipo. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Alice Campello e Alvaro Morata, le ultime indiscrezioni sulla separazione

Alvaro Morata e Alice Campello, sposati dal 2017 e genitori di quattro figli, avevano già attraversato una profonda crisi nel 2024. Quella rottura era culminata in una separazione temporanea, che entrambi avevano poi definito un ‘errore’ superato grazie a un percorso personale e di coppia molto intenso. Dopo la riconciliazione, e il trasferimento in Italia per l’arrivo di Morata al Como, sembrava che il rapporto avesse ritrovato l’equilibrio di un tempo, ma da settimane i segnali di un nuovo allontanamento si sono moltiplicati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di recente, Morata avrebbe rimosso dai social ogni riferimento esplicito alla moglie, eliminando la dicitura "marito di", e la foto di coppia nel profilo. Ma a destare ancora più preoccupazione nei fan sono state le segnalazioni pervenute all’esperta di gossip Deianira Marzano, che lei ha prontamente riportato sul suo profilo: "Tra Morata e Alice, a quanto mi hanno detto, è finita. Lei è rientrata dalla Spagna di fretta dopo il suo infortunio, ma Morata è un muro". E un’altra fonte è andata addirittura oltre: "Morata vuole separarsi, sono già per vie legali".

Sulle indiscrezioni si è espressa poi la stessa Marzano, che ha commentato così quanto emerso in queste ultime ore: "Non è la prima persona che sa, che me lo dice. Sembra che, nel caso lei accettasse, si procederebbe con la separazione".

L’assenza di Morata al matrimonio e la scelta sui figli

A far discutere è stata anche la partecipazione di Alice Campello, da sola, al matrimonio di una coppia di amici in Spagna. La mancanza di Morata al suo fianco ha subito alimentato ulteriori sospetti di crisi, anche se l’influencer, di fronte ai commenti dei follower, ha respinto l’idea che l’assenza del marito fosse una prova della rottura. Tuttavia, né lei né lui hanno smentito esplicitamente le voci su un nuovo periodo di forte difficoltà all’interno della coppia.

Un ulteriore indizio, notato di recente dagli utenti più attenti, riguarda il modo in cui Alice ha scelto di mostrare i suoi figli sui social. Negli ultimi tempi, nelle foto e nei video pubblicati, i volti dei bambini non compaiono più chiaramente, a differenza di quanto accadeva in passato. Alcuni hanno paragonato questa scelta a quella adottata da altre coppie vip in fase di separazione, come Chiara Ferragni e Fedez, interpretandola come un segnale di maggiore protezione della sfera familiare in un momento delicato. Ma anche in questo caso nessuna precisazione è arrivata dai diretti interessati.

Potrebbe interessarti anche