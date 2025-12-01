Alice Campello e Alvaro Morata al capolinea: gli indizi social sulla (presunta) rottura
Dopo la crisi del 2024 e il ritorno di fiamma lo scorso gennaio, tra i due pare ci sia nuovamente aria di crisi: cosa dicono le indiscrezioni.
Correva l’estate 2024, quando l’annuncio della rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata sconvolse i fan. La coppia, marito e moglie dal 2017 e genitori di 4 bambini, comunicarono la fine della loro storia d’amore ad agosto, lasciando di stucco tutti. Dopo un periodo di separazione, e decine di pagine di giornali, i due tornarono insieme agli inizi del 2025. L’influencer veneta scelse addirittura di trasferirsi in Italia per stare più vicina al marito, impegnato come attaccante nel Como. La loro crisi fu chiacchieratissima, e qualcuno pensò perfino fosse creata a tavolino, cosa che infastidì Campello: "Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia (…) Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero", aveva spiegato nel podcast di Laura Escanes, dove raccontò anche un retroscena inedito: "Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci". Ora, invece, sul web si vocifera di nuovo aria di crisi.
Nuove voci di crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata: gli indizi social sulla fine
Alvaro Morata e Alice Campello tornano a far discutere. Dopo la fine del loro matrimonio annunciata ad agosto del 2024, e il ritorno di fiamma a gennaio 2025, pare che tra l’influencer e il calciatore ci sia di nuovo aria di crisi. Secondo alcune indiscrezioni riportate su Instagram da Deianira Marzano, ci sarebbero due indizi inequivocabili che qualcosa nella coppia non stia andando per il verso giusto. L’esperta di gossip, riportando quello che anche i fan più accaniti hanno notato, ha fatto sapere che Campello nelle ultime immagini pubbliche non porta più la fede nuziale. Come se non bastasse, Morata avrebbe tolto dalla descrizione nella bio di IG ‘marito di…‘. Da parte dei diretti interessati, però, nessuna smentita né conferma, ed è bene ricordare che si tratta solo di gossip e supposizioni, anche se i follower più affezionati già tremano all’idea che i due passano lasciarsi di nuovo. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
