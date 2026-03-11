Trova nel Magazine
Alfred Molina sarà di nuovo 'Octopus' ma non per Spider-Man: la toccante storia su Netflix con Sally Field

Creature luminose, il nuovo adattamento cinematografico con Sally Field e Alfred Molina nei ruoli principali, si mostra in un primo teaser trailer prime del debutto su Netflix

Come uno strano scherzo del destino, Alfred Molina, che i fan di Spider-Man conoscono come Octopus, tornerà ad essere un ‘polpo’ ma stavolta in una situazione del tutto nuova. L’attore sarà infatti la voce di Marcellus, un polpo gigante del Pacifico, molto intelligente, che vive in una piccola vasca d un acquario nel film Creature Luminose.

Creature Luminose, di cosa parla il film con Alfred Molina e Sally Field: il teaser trailer

"Gli umani, per la maggior parte, sono noiosi e maldestri… Ma a volte, sanno essere creature straordinariamente luminose.": è con queste parole si apre il primo teaser trailer di Creature Luminose (che trovate qui), il nuovo film Netflix che promette di incantare il pubblico a partire dall’8 maggio 2026, data d’uscita sulla piattaforma.

Tratto dal bestseller di Shelby Van Pelt, il film ci porta tra le vasche di un acquario locale durante i turni di notte. Qui incontriamo Tova (interpretata dalla leggendaria Sally Field), un’anziana vedova che lavora come addetta alle pulizie per sfuggire alla solitudine. La svolta arriva quando Tova stringe un legame incredibile con un abitante decisamente insolito dell’acquario: Marcellus, un gigantesco polpo del Pacifico dotato di un’intelligenza fuori dal comune. Sarà proprio Marcellus a guidare Tova verso una scoperta legata al suo passato che le cambierà la vita, restituendole quella gioia che credeva perduta.

Dal libro al film su Netflix: il successo di Creature Luminose

Dietro la macchina da presa troviamo Olivia Newman mentre la sceneggiatura è scritta dalla stessa Newman insieme a John Whittington. Oltre ai nomi già citati, nel cast ci sono anche Lewis Pullman, Joan Chen, Colm Meaney. Il romanzo è stato pubblicato il 3 maggio 2022 e HarperCollins lo promuove ancora come un bestseller del New York Times, d’altronde ed è rimasto nella classifica dei bestseller per oltre 64 settimane. Un successo che ha attirato l’interesse di Netflix, che ha deciso di portare questa toccante storia sul piccolo schermo.

Programmi

