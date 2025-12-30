Il parere del giornalista sul "Sistema Signorini"

L’editoriale si concentra anche sul concetto di "sistema" evocato nelle accuse. Feltri è netto: "Nel caso specifico, il dato di fatto è uno solo: l’unico indagato è Corona. Non Signorini. Non Mediaset. Non il Grande Fratello". Secondo il giornalista, l’accusatore finisce per trasformarsi in giudice e il sospetto in sentenza. Le lamentele di aspiranti concorrenti respinti vengono così lette come la base per costruire una scelta vendicativa.

La scelta di Signorini sul silenzio stampa

Feltri si sofferma anche sulla decisione di Alfonso Signorini di togliersi dai social e di autosospendersi, interpretandola non come un’ammissione di colpa, ma come il rifiuto di partecipare a quello che definisce un "Banchetto" mediatico. Un gesto che, secondo Feltri, assume quasi un valore rivoluzionario, perché va contro la logica dell’esposizione continua e della difesa urlata a ogni costo. Il bersaglio dell’editoriale, però, non è soltanto Corona. Feltri allarga il discorso al mondo dell’informazione, parlando di una "Oscena eco mediatica" che accompagna certe vicende e che rischia di amplificare accuse ancora tutte da verificare: "Smettiamola di comportarci come avvoltoi di seconda mano che si nutrono degli avanzi dell’avvoltoio capo. L’informazione non è una discarica", scrive. Cioè che è certo è che servirà del tempo per comprendere davvero le colpe delle varie parti coinvolte.

