Signorini si sposa e confessa: “Ero stanco del GF”. Poi svela retroscena su Paolo e Pier Silvio Berlusconi Ecco le ultime rivelazioni del conduttore sulle imminenti nozze con il compagno e la nuova edizione del reality di Canale 5 condotto dalla Ventura.

Molto presto Alfonso Signorini convolerà a nozze con il compagno Paolo Galimberti: una notizia rivelata dallo stesso conduttore che, tra le pagine del Corriere della Sera, si è raccontato a cuore aperto con alcune inedite rivelazioni sul compagno Paolo e su Pier Silvio Berlusconi. Immancabile, poi, anche un commento sul nuovo Grande Fratello condotto da Simona Ventura e la sua scelta di lasciare le redini del reality dopo diversi anni: ecco le sue parole.

Alfonso Signorini confessa: "Ero stanco del Grande Fratello"

Il Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura è ufficialmente iniziato, e Alfonso Signorini non si è certo perso l’occasione di vedere la prima puntata comodamente da casa. "Se non lo avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! – ha infatti commentato il conduttore – Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica".

Il conduttore ha poi raccontato al Corriere come sono andate realmente le cose in merito alla sua sostituzione alle redini del reality. "Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un’altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità. Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di 4 ore: è qualcosa di impressionante. Facevo il pendolare, mi alzavo alle 6 del mattino per prendere un treno e tornare a Milano dopo essere andato a dormire alle 3. Poi la conclusione e l’eventualità di un suo futuro ritorno: "Il GFVip? Se si farà, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza".

Alfonso Signorini e le nozze con il compagno Paolo Galimberti

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Alfonso Signorini ha rivelato che molto presto convolerà a nozze con il compagno Paolo Galimberti, imprenditore e politico italiano nonché vicepresidente e Tesoriere di Forza Italia in Lombardia e Consigliere di Amministrazione di Euronics Italia Spa. "Ho avuto 6 anni matti e disperatissimi, per dirla con Leopardi, e da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e Foresta Nera. Durante uno di questi giri ci siamo detti: perché non ci sposiamo? E allora credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così".

