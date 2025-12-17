Signorini rompe il silenzio dopo le accuse choc di Corona (e va al contrattacco): cosa ha detto e cosa farà Dopo le accuse choc lanciate da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini rompe il silenzio e affida tutto ai legali: cosa ha detto e cosa succede ora.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Alfonso Signorini ha deciso di parlare per la prima volta dopo le pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona nel programma Falsissimo. L’ex conduttore del Grande Fratello ha scelto una linea cauta ma decisa, affidando la questione ai propri legali. Il caso, già al centro di un acceso dibattito sui social, continua a far discutere il mondo dello spettacolo.

Signorini, le accuse di Fabrizio Corona e il presunto "sistema GF"

Nella puntata di Falsissimo dal titolo Il prezzo del successo, Fabrizio Corona ha parlato di un meccanismo che, a suo dire, condizionerebbe da anni le selezioni del Grande Fratello. Al centro del racconto c’è Alfonso Signorini, accusato di gestire i provini in modo poco trasparente, con presunti favoritismi legati a rapporti personali. Corona ha sostenuto che alcuni aspiranti concorrenti sarebbero stati messi di fronte a richieste inaccettabili per ottenere un posto nel reality di Canale 5.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra i casi citati figura quello di Antonio Medugno, modello e tiktoker napoletano, già volto di Uomini e Donne e poi concorrente del GF Vip. Secondo la ricostruzione dell’ex paparazzo, dopo un primo rifiuto e un iniziale esclusione, Medugno sarebbe entrato nel cast in un secondo momento. Durante la puntata sono stati mostrati presunti messaggi privati e screenshot che, sempre secondo Corona, dimostrerebbero l’esistenza di un sistema più ampio e diffuso, capace di inquinare il mondo della televisione. Tuttavia, risultano ancora da verificare la veridicità delle prove e delle accuse.

La replica di Signorini e le reazioni del mondo tv

Dopo aver evitato ogni commento pubblico, Alfonso Signorini ha scelto di parlare solo attraverso una breve dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera. Parole misurate, ma nette: il conduttore ha spiegato di non voler entrare nel merito della vicenda, confermando però di aver affidato tutto ai suoi legali. "Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali". Una scelta che segna l’inizio di una possibile battaglia giudiziaria, mentre il clamore mediatico continua a crescere.

Nel frattempo, le reazioni non si sono fatte attendere. Fiorello ha commentato il caso durante La Pennicanza, mentre diversi ex concorrenti del Grande Fratello hanno preso posizione sui social. Stefano Bettarini e Daniele Dal Moro hanno pubblicato messaggi duri e allusivi, mentre Dayane Mello ha condiviso una riflessione più intima sulla sua esperienza nel reality, parlando di verità e giustizia che prima o poi emergono. Per ora, Signorini resta in silenzio, ma la vicenda è tutt’altro che chiusa e promette nuovi sviluppi.

Potrebbe interessarti anche