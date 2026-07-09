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Alfonso Signorini, una pensionata gli ha inviato 1780 euro: il motivo del gesto e la reazione del conduttore

Alfonso Signorini torna a parlare dello scandalo che lo ha visto protagonista. Una signora gli ha anche offerto dei soldi nel periodo più buio

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

alfonso signorini racconto

Grande colpo di scena per Alfonso Signorini, che ultimamente è tornato ad apparire in pubblico dopo un lungo allontanamento dalle scene a seguito della polemica lanciata da Fabrizio Corona e che l’ha visto protagonista. Prima l’uscita di scena dal Grande Fratello Vip, poi l’addio a Mediaset e ancora le dimissioni dal settimanale Chi di cui era direttore. L’ex volto di Canale 5 ha ora rotto il silenzio e ha fatto sapere di aver ricevuto una lettera da parte di una pensionata fiorentina.

Quest’ultima – che di professione faceva la farmacista – gli avrebbe inviato 1780 euro per fronteggiare le spese legali, poi restituiti. Una mossa che ha scatenato in Signorini una reazione. A parlarne è stato proprio il diretto interessato.

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Alfonso Signorini torna a parlare dello scandalo

Sono trascorsi ormai diversi mesi dallo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini e la sua vita professionale. In un’intervista rilasciata per Il Giornale e per la giornalista Hoara Borselli, il giornalista ha parlato del periodo buio che ha vissuto, segnato da un isolamento volontario, dal tradimento di persone che aveva sempre ritenuto amiche ma anche da dei gesti di solidarietà che gli sono giunti da gente che invece non aveva mai incontrato.

Ad esempio, gli è stata recapitata una lettera scritta da una signora di Firenze, un’ex farmacista di 78 anni che ha voluto contribuire economicamente alle spese legali che avrebbe dovuto fronteggiare in quel periodo. "Un giorno mi è arrivata una raccomandata da Firenze" – ha detto lui – "1780 euro da una ex farmacista di 78 anni. Mi ha scritto: ‘Io la seguivo in tv, io guardo negli occhi le persone e ho visto chi è lei. Voglio partecipare alla sua difesa’. Sono le cose che ti dicono: Resisti, non gliela diamo vinta". Il presentatore ha però restituito la somma.

Le prime parole di Alfonso Signorini dopo lo scandalo

Nella stessa intervista, l’ex direttore di Chi ha anche fatto sapere di aver vissuto in una specie di bolle nel periodo per lui più difficile. Ha cambiato numero di telefono, ha interrotto tutti i rapporti con la tv e con i giornali al fine di proteggere la sua immagine. Quando ci sono state le sue prime uscite pubbliche dopo la polemiche, Signorini ha però capito che ci sono persone che gli esprimono tutta la loro solidarietà. Così è tornato a lavoro.

Di recente ha ad esempio diretto la Bohéme di Puccini, che è andata in scena la scorsa settimana all’Arena di Verona. Per il momento preferisce non tornare in tv, ma concentrarsi soprattutto sulla musica e sulla regia lirica.

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