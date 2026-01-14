Alfonso Signorini, le nuove parole su Chi sul “freddo, grande moralizzatore”: cosa ha detto Il conduttore è tornato a parlare attraverso il suo editoriale, mentre continuano le indagini sul caso giudiziario e mediatico che lo vede protagonista.

Continua il discusso caso attorno al cosiddetto ‘Sistema Signorini’, nato dalle pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona e dalla denuncia di violenza sessuale ed estorsione dell’ex gieffino Antonio Medugno nei confronti di Alfonso Signorini. Di recente, il conduttore è stato sentito in Procura dove avrebbe raccontato per filo e per segno la sua versione dei fatti (apparentemente contraria a quella di Medugno) decidendo anche di autoescludersi da Mediaset in via cautelativa. In un momento tanto delicato, Signorini non rinuncia però al suo editoriale sul noto settimanale Chi, uscendo con un nuovo scritto: ecco le sue parole.

Alfonso Signorini sulle pagine di Chi: "Freddo, grande moralizzatore"

Come ogni mercoledì, il direttore editoriale di Chi Alfonso Signorini è uscito con un nuovo scritto che, date le circostanze, ha immediatamente catalizzato l’attenzione di tutti. "Arriva il grande freddo: quello che fa ordine nell’aria, nei pensieri e nelle abitudini" è il titolo dell’editoriale che appare come un vero e proprio elogio al freddo. "Sì, perché il freddo, a differenza di molte altre cose della vita, non finge. Arriva, si manifesta, ti mette subito alla prova. Non promette tramonti caraibici, né felicità a basso costo. Il freddo è un grande moralizzatore: ti insegna che senza cappotto non si va lontano, che le scorciatoie non funzionano e che la vita, ogni tanto, va affrontata coprendosi bene. Ma soprattutto il freddo fa una cosa meravigliosa: fa ordine. Nell’aria, nei pensieri, nelle abitudini", scrive l’ex conduttore del Grande Fratello Vip.

Infine la sua conclusione: "Il freddo riabilita il piacere di stare fermi, di parlare piano, di ascoltare. Altro che movida: il freddo è contemplazione. Certo, ci lamenteremo. È inevitabile. Ci lamentiamo sempre. Ma mentre ci lamentiamo, il freddo farà il suo lavoro silenzioso: pulire l’aria, disciplinare i corpi, chiarire le idee e, fatto non trascurabile, regalarci un incarnato tonico e un’espressione più distesa, seppur leggermente contrariata". Un testo che potrebbe essere interpretato in diversi modi e che, nel contesto di ciò che è accaduto ultimamente, potrebbe sembrare una riflessione non casuale.

Caso Signorini, cosa sta accadendo

Le indagini su tutto ciò che è accaduto nell’ultimo periodo, e che vede protagonisti Alfonso Signorini, Fabrizio Corona e Antonio Medugno, sono tuttora in corso, con la Procura di Milano impegnata a cercare di capire da che parte stia la verità, soprattutto a seguito dichiarazioni nettamente contrastanti tra le parti. Per ora non sembrerebbero emergere particolari novità, con un Alfonso Signorini attualmente fermo dal punto di vista televisivo e in piena contemplazione del "freddo" come "grande moralizzatore".

