Signorini, altro terremoto dopo il Grande Fratello. L'addio choc e la confessione: “Questo è il momento di farlo”
Il direttore di Chi ha annunciato in una lettera ai suoi lettori l'intenzione di fare un passo indietro. La scelta sarebbe stata presa in accordo con i vertici di Mondadori.
Alfonso Signorini dice addio al settimanale Chi. Con una lettera indirizzata ai lettori, in edicola tra pochi giorni ma anticipata dall’Ansa, il giornalista e conduttore ha annunciato ufficialmente la sua uscita dalla direzione editoriale di una delle riviste di gossip più letta d’Italia. Un addio maturato nel tempo, come ha spiegato lo stesso Signorini, e concordato con il Gruppo Mondadori già dallo scorso ottobre. Ecco tutti i dettagli.
Alfonso Signorini, l’addio a sorpresa al settimanale Chi
Il tono della lettera è quello di chi ha riflettuto a lungo prima di prendere una decisione definitiva. Alfonso Signorini, da mesi al centro della bufera per le accuse di Fabrizio Corona, ha finalmente scelto di annunciare l’addio alla rivista Chi. Un commiato doloroso, comunicato dal direttore ai suoi lettori in poche righe (che usciranno nell’edizione del 4 marzo in edicola). "Ho cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario", ha ammesso Signorini candidamente. In lui il pensiero si sarebbe fatto largo ai tempi del Covid. "La pandemia aveva modificato le mie abitudini, la mia quotidianità. Era un pensiero sottile, che si era impadronito della mia anima, che rendeva i miei sorrisi, i miei entusiasmi sempre più faticosi e le mie giornate sempre meno colorate".
Ecco allora la scelta presa in accordo con il Gruppo Mondadori, e maturata in realtà già nel 2023: "Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l’Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo". Signorini ha lavorato per Chi dagli anni ’90, diventandone direttore responsabile nel 2006 e mantenendo quella carica fino al 2023. Un legame lunghissimo, costruito su centinaia di numeri, scoop, interviste e copertine che hanno segnato vent’anni di gossip italiano.
Il caso Corona e le ragioni di Signorini
Nel testo della lettera, Signorini tiene a precisare che questa scelta non ha nulla a che fare con il caso Fabrizio Corona, che non avrebbe "minimamente influenzato una decisione maturata da anni". Una precisazione che suona quasi come una difesa preventiva, considerando quanto il nome di Corona continui a tenere banco in queste settimane. In realtà, l’uscita di scena di Signorini non sembra totalmente scollegata da quel polverone sollevatosi mesi fa e culminato, innanzitutto, nel passo indietro dalla conduzione del Grande Fratello Vip. Può darsi, però, che gli ultimi avvenimenti abbiano semplicemente accelerato una decisione che da tempo Alfonso aveva fatto sua.
Ora, con l’addio a Chi, si chiude definitivamente un’era. Cosa ci sia oltre, per il momento, Signorini non lo dice. Ma raramente chi ha vissuto sotto i riflettori con questa intensità riesce a restarne lontano a lungo.
