Alfonso Signorini e le foto inedite con gli ex gieffini, il ritorno in pubblico del conduttore. Chi c'era con lui Dopo lo scandalo che lo ha visto protagonista, Alfonso Signorini ha rotto il silenzio ed è tornato in pubblico. Ecco le prime foto

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Alfonso Signorini torna in pubblico dopo lo scandalo che è stato sollevato, mesi fa, da Fabrizio Corona. Uno scandalo che ha riguardato la sua conduzione del Grande Fratello Vip, tanto che il giornalista ha alla fine scelto di lasciare definitivamente il reality show, condotto ora da Ilary Blasi.

Dopo che Signorini ha inoltrato una querela all’ex re dei paparazzi e ha detto addio al palinsesto Mediaset, oltre che al settimanale Chi di cui è stato direttore per tanti anni, ha fatto perdere per un po’ le sue tracce e non è apparso né in tv né altrove. L’ex volto del GfVip è infatti in primis partito per le vacanze e si è in seguito allontanato dalle luci dei riflettori, facendo dimenticare per un po’ il suo nome. Tra l’altro, ha anche disattivato il suo profilo Instagram, che era ormai stato preso di mira da parecchi utenti del web. Un periodo di silenzio durato diversi mesi e che potrebbe adesso essere finito.

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Il ritorno in pubblico di Alfonso Signorini

Sono di qualche ora fa le fotografie inedite che ritraggono Signorini alle prese con un nuovo ed entusiasmante lavoro. L’ex conduttore del Grande Fratello Vip ha infatti diretto lo spettacolo La Bohéme, svoltosi all’Arena di Verona. Ormai da anni, svolge infatti un’attività in teatro, oltre che quella televisiva.

Pare quindi che, dopo la sua uscita di scena dalla rete Mediaset e dalla direzione di Chi, Alfonso Signorini si stia adesso dedicando solamente all’attività teatrale.

Chi c’era con Alfonso Signorini a Verona

A sostenerlo sono stati alcuni ex concorrenti del reality di Canale 5, con cui lui sarebbe rimasto in buoni rapporti. Ad esempio sono stati avvistati Biagio D’Anelli, che ha collaborato per diverso tempo con il settimanale Chi, ma anche Helena Prestes che ha raggiunto il luogo con il fidanzato Javier Martinez, conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia.

Proprio lo stesso D’Anelli ha pubblicato una foto insieme a lui e ha scritto, sui suoi canali social, che Alfonso Signorini ha un cuore buono. L’ex gieffina – insieme ad altri – aveva preso sue difese nel momento dello scandalo. Helena e Javier non si sono invece mai espressi a riguardo, anche se è ormai palese che i due sono rimasti in ottimi rapporti con Signorini. Le accuse su di lui sono state prontamente smentite da molti ex gieffini quando è scoppiato lo scandalo, anche se Antonio Medugno – l’accusatore principale del giornalista – lo ha denunciato per violenza sessuale e tentata estorsione.

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