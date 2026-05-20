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Alfonso Signorini, la vita dopo l’addio al Grande Fratello Vip: “Parlerà il giudice”. Come sta, il retroscena dell'amico

Parla l’ex vippone e amico Aristide Malnati, il quale svela che fine ha fatto il conduttore dopo lo scoppio dello scandalo dei casting del Grande Fratello

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Un’altra edizione del Grande Fratello VIP è giunta al termine e, dal ritorno di Ilary Blasi alla conduzione fino alla vittoria di Alessandra Mussolini, le sorprese non sono mancate. L’ottava stagione è stata la prima dopo l’addio di Alfonso Signorini, che dopo il caso Fabrizio Corona si è di fatto ritirato dalle scene. Ma che fine ha fatto l’ex conduttore del GF Vip? A rompere il silenzio è stato l’ex vippone e amico del conduttore, Aristide Malnati. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Il Grande Fratello VIP senza Alfonso Signorini, parla l’amico del conduttore

Ieri in prima serata su Canale 5 è andata in scena la finale del Grande Fratello VIP (che ha visto la vittoria di Alessandra Mussolini) e l’ottava edizione è andata in archivio. Sebbene non sia stata una stagione stellare dal punto di vista degli ascolti, le dinamiche all’interno della casa, la new entry Selvaggia Lucarelli e soprattutto il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione hanno convinto. L’ex signora Totti ha ripreso le redini del reality show dopo quasi otto anni dopo l’addio di Alfonso Signorini, costretto a rinunciare al ‘suo’ GF Vip dopo lo scoppio dello scandalo casting scaturito dalle rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo.

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"Alfonso è stato un maestro nell’approfondire nel tirare fuori storie importanti e delicate dai concorrenti, nel toccare corde anche dolorose" ha raccontato Aristide Malnati al settimanale Mio, parlando proprio dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP conclusasi ieri: "Ilary propone una conduzione più smart, forse un po’ meno pregnante ma un po’ più dinamica, un po’ più simile a quella delle prime edizioni".

L’ex ‘vippone’ – prese parte alla quarta edizione nel 2020 – e amico di Alfonso Signorini ha parlato anche delle finaliste, Antonella Elia ("Un mondo a parte, fa del confronto serrato la sua cifra comunicativa") e la vincitrice Alessandra Mussolini ("Una combattente mai doma e una sana provocatrice"), ma non solo.

Che fine ha fatto Alfonso Signorini? Il retroscena

Aristide Malnati ha anche risposto a una delle domande più gettonate dopo lo scoppio del caso Signorini-Corona. L’ex conduttore del GF Vip si è infatti ritirato dal mondo dello spettacolo ed è ‘sparito’ anche dai social. "Con Alfonso mi sento regolarmente, da sempre, ieri come oggi" ha raccontato Malnati al magazine Mio, spiegando che l’amico è attualmente impegnato nella lunga battaglia legale con Fabrizio Corona: "Massimo rispetto e massima vicinanza all’amico e all’uomo. Il resto lo dovrà dire il giudice quando sarà, parlare prima è pretestuoso e sostanzialmente inutile".

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