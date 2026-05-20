Alfonso Signorini, la vita dopo l’addio al Grande Fratello Vip: “Parlerà il giudice”. Come sta, il retroscena dell'amico
Parla l’ex vippone e amico Aristide Malnati, il quale svela che fine ha fatto il conduttore dopo lo scoppio dello scandalo dei casting del Grande Fratello
Un’altra edizione del Grande Fratello VIP è giunta al termine e, dal ritorno di Ilary Blasi alla conduzione fino alla vittoria di Alessandra Mussolini, le sorprese non sono mancate. L’ottava stagione è stata la prima dopo l’addio di Alfonso Signorini, che dopo il caso Fabrizio Corona si è di fatto ritirato dalle scene. Ma che fine ha fatto l’ex conduttore del GF Vip? A rompere il silenzio è stato l’ex vippone e amico del conduttore, Aristide Malnati. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Il Grande Fratello VIP senza Alfonso Signorini, parla l’amico del conduttore
Ieri in prima serata su Canale 5 è andata in scena la finale del Grande Fratello VIP (che ha visto la vittoria di Alessandra Mussolini) e l’ottava edizione è andata in archivio. Sebbene non sia stata una stagione stellare dal punto di vista degli ascolti, le dinamiche all’interno della casa, la new entry Selvaggia Lucarelli e soprattutto il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione hanno convinto. L’ex signora Totti ha ripreso le redini del reality show dopo quasi otto anni dopo l’addio di Alfonso Signorini, costretto a rinunciare al ‘suo’ GF Vip dopo lo scoppio dello scandalo casting scaturito dalle rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo.
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"Alfonso è stato un maestro nell’approfondire nel tirare fuori storie importanti e delicate dai concorrenti, nel toccare corde anche dolorose" ha raccontato Aristide Malnati al settimanale Mio, parlando proprio dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP conclusasi ieri: "Ilary propone una conduzione più smart, forse un po’ meno pregnante ma un po’ più dinamica, un po’ più simile a quella delle prime edizioni".
L’ex ‘vippone’ – prese parte alla quarta edizione nel 2020 – e amico di Alfonso Signorini ha parlato anche delle finaliste, Antonella Elia ("Un mondo a parte, fa del confronto serrato la sua cifra comunicativa") e la vincitrice Alessandra Mussolini ("Una combattente mai doma e una sana provocatrice"), ma non solo.
Che fine ha fatto Alfonso Signorini? Il retroscena
Aristide Malnati ha anche risposto a una delle domande più gettonate dopo lo scoppio del caso Signorini-Corona. L’ex conduttore del GF Vip si è infatti ritirato dal mondo dello spettacolo ed è ‘sparito’ anche dai social. "Con Alfonso mi sento regolarmente, da sempre, ieri come oggi" ha raccontato Malnati al magazine Mio, spiegando che l’amico è attualmente impegnato nella lunga battaglia legale con Fabrizio Corona: "Massimo rispetto e massima vicinanza all’amico e all’uomo. Il resto lo dovrà dire il giudice quando sarà, parlare prima è pretestuoso e sostanzialmente inutile".
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21 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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