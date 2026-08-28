Alfonso Signorini chiede 5 milioni di euro di danni: la maxi-causa e il ruolo della perizia psicologica
L’ex conduttore del Grande Fratello VIP avrebbe fatto causa dopo il caso Corona e Falsissimo che ha portato al suo allontanamento dai riflettori
Alfonso Signorini al centro di una nuova battaglia legale. L’ex volto simbolo del Grande Fratello VIP, infatti, avrebbe chiesto un risarcimento da 5 milioni di euro per i danni che, secondo la ricostruzione contenuta negli atti, avrebbe subito dopo la diffusione online delle accuse lanciate da Fabrizio Corona. Nel fascicolo vengono descritti anche importanti ‘contraccolpi’ sulla sua vita personale e professionale. Scopriamo tutti i dettagli.
Alfonso Signorini La causa e il danno economico: chiesti 5 milioni di euro
Alfonso Signorini ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Milano con una richiesta di risarcimento pari a cinque milioni di euro. La controversia nasce dalla diffusione sul web dei contenuti di Falsissimo, il podcast YouTube attraverso cui Fabrizio Corona ha rivolto pesanti accuse nei confronti del giornalista, sostenendo l’esistenza di un presunto sistema di ricatti sessuali legato al mondo del Grande Fratello VIP. Nel mirino dell’azione legale è finito anche il comportamento della piattaforma Google, ritenuta dai legali di Signorini non sufficientemente rapida nel rimuovere i contenuti contestati e nel limitarne la successiva circolazione. L’udienza di apertura della causa è stata fissata per il 20 dicembre. Nel frattempo, gli atti depositati dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia permettono di ricostruire anche il peso economico che avrebbe avuto la vicenda. Prima dell’allontanamento dalla televisione, il contratto con Mediaset avrebbe garantito a Signorini almeno 1,2 milioni di euro all’anno, con 480mila euro legati ai diritti d’immagine. Secondo la tesi della difesa, la compromissione della sua reputazione avrebbe inciso direttamente anche sulle prospettive professionali.
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La perizia: ansia, depressione e paura di tornare sotto i riflettori
A rendere particolarmente delicato il contenuto della causa è però soprattutto la documentazione relativa alle conseguenze personali. Secondo quanto riportato negli atti, infatti, la pressione provocata dalla vicenda avrebbe portato Signorini a modificare profondamente le proprie abitudini, riducendo la presenza pubblica e interrompendo anche l’attività sui social. Il quadro descritto dai suoi legali parla di una sofferenza protratta nel tempo, accompagnata dal timore di ulteriori attacchi mediatici. A sostegno di queste affermazioni è stata prodotta una perizia specialistica. Nel documento viene delineato un quadro psicopatologico definito di particolare gravità, caratterizzato da una sintomatologia ansioso-depressiva e da componenti fobico-sociali. La relazione riferisce inoltre di episodi compatibili con attacchi di panico e di manifestazioni riconducibili alla sfera post-traumatica.
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