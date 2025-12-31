Caso Signorini, gli avvocati al contrattacco: “Dimostreremo accuse balorde di Corona, Alfonso è tranquillo” I legali dell’ex conduttore del Grande Fratello VIP hanno diffuso un comunicato per chiarire la situazione dopo la bufera mediatica: “Zero preoccupazioni”

Alfonso Signorini fa parlare gli avvocati. Al centro di una vera e propria bufera dopo le pesanti accuse di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, l’ormai ex conduttore del Grande Fratello VIP si è chiamato fuori dai piani Mediaset ed è ora pronto a rispondere in sede legale all’ex re dei paparazzi. Gli avvocati di Signorini hanno anche diffuso un comunicato per chiarire la situazione; scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.

Caso Signorini-Corona: parlano gli avvocati del conduttore del GF Vip

Il durissimo attacco di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini ha fatto esplodere un caso che sta facendo discutere e non poco in questi ultimi giorni dell’anno. L’ex re dei paparazzi ha gettato ombre sul sistema dei casting del Grande Fratello VIP e anche il Codacons è intervenuto per chiedere di fare chiarezza sulla posizione del conduttore. "Alfonso Signorini si sente profondamente sereno ed è assolutamente fiducioso che dimostrerà in ogni sede la sua totale estraneità alla ricostruzione che è stata fatta dell’intera vicenda in modo opportunistico e diffamatorio" ha spiegato Domenico Aiello, l’avvocato di Signorini, al Corriere della Sera. L’ormai ex conduttore del GF Vip (che si è autosospeso dal reality show e ha interrotto la collaborazione con Mediaset) è ora indagato per violenza sessuale ed estorsione: "Ricordo che l’apertura dell’indagine è un atto dovuto che ha anche lo scopo di tutelare l’indagato e dare alla difesa la possibilità di approfondire subito la vicenda. Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione fornita dal querelante è tanto balorda quanto l’autore della denuncia e coloro che penserebbero di trarne beneficio".

La situazione di Alfonso Signorini: cosa succederà

Con una nota dell’agenzia di stampa La Presse, gli avvocati di Alfonso Signorini hanno fatto sapere di essere fiduciosi per il futuro delle indagini: "Sono accuse irreali e balorde, così come sono balordi gli autori della denuncia. Nei confronti di questa denuncia abbiamo zero preoccupazioni" le dichiarazioni di Domenico Aiello arrivate anche al Tg1: "In queste accuse non vi è alcuna base reale". Il legale del conduttore ha anche aggiornato tutti sulle condizioni del suo assistito: "Ho sentito Alfonso, è tranquillo, assolutamente tranquillo. Ci ho parlato per diverse ore. Signorini non sarebbe capace di usare violenza nemmeno contro una zanzara d’estate. Siamo a completa disposizione della Procura".

