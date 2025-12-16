Alfonso Signorini, bufera per le pesanti accuse di Fabrizio Corona. E il GF è a rischio L'ex re dei paparazzi, su Falsissimo, ha fatto affermazioni molto gravi sul conduttore, ma sono tutte prive di fondamento.

Sono pesantissime le accuse che Fabrizio Corona ha rivolto ad Alfonso Signorini e, è bene ribadirlo subito, sono tutte prive di qualsiasi riscontro e fondamento. L’ex re dei paparazzi su ‘Falsissimo‘, il format su YouTube da dove nei mesi ha spiattellato presunti scoop su parecchi vip, ha dedicato una puntata al direttore di Chi, raccontando diversi retroscena sul Grande Fratello e sulle tecniche di selezione dei concorrenti adottato (secondo Corona) dal conduttore. Il fotografo parla di un vero e proprio "Sistema Signorini", sottolineando come il giornalista sia "una persona che può farti diventare famoso, l’unico vero trampolino nel mondo dello spettacolo". Per Corona "Per avere successo bisogna pagare un prezzo di solito molto alto" e, sempre secondo lui, questo prezzo sarebbero stati presunti favori sessuali chiesti proprio da Signorini ai candidati gieffini, in cambio di un posto al sole in Tv.

Corona accusa Signorini: "Minimo 500 casi negli ultimi 10 anni"

Nelle sue deliranti accuse, Fabrizio Corona parla di un "Caso zero di minimo 500 casi negli ultimi 10 anni", tutte persone che sarebbero passate per quello che sempre lui definisce il "Sistema Signorini", utile se si vuole diventare popolari in Tv, dato che il Grande Fratello secondo lui è "L’unico programma che può far sì che uno sconosciuto diventi famoso". Testimonianze anonime, senza nessun riscontro, stralci di chat tra sconosciuti, tutto per provare le sue ipotesi, ossia che Signorini negli anni avrebbe favorito solo coloro che hanno ceduto alle sue avances.

Inoltre, il paparazzo porta come prova il presunto caso zero, ossia Antonio Medugno, ex concorrente del GF 2022. Il giovane, però, seppur confermando uno scambio di messaggi, ha negato qualsiasi forma di avance sessuale da parte del conduttore: "Non voleva avere una relazione con me, non si è mai spinto più di tanto, ma ci sono stati dei messaggi più affettuosi. Tipo: ‘Sei sempre più bello’ o ‘Vorrei troppo andare a cena con te'". Ma Corona, nonostante questo, sostiene che l’ex gieffino non dica tutta la verità, e come prova di questo porta delle chat (anonime) che attribuisce a Medugno e Signorini.

Alfonso Signorini, dopo le accuse il GF è a rischio cancellazione

Le parole di Corona a Falsissimo hanno ovviamente sollevato una bufera mediatica enorme, anche se non hanno nessun fondamento. Mentre Signorini non ha ancora commentato la vicenda, sul web c’è già chi vocifera di un possibile stop al Grande Fratello Vip. Per Amedeo Venza, infatti, a Mediaset tirerebbe aria di crisi: "Caos nei corridoi Mediaset dopo il polverone di ieri…A rischio la partenza del Grande Fratello Vip…", ha scritto sui social l’esperto di gossip. Per ora tutta questa storia resta solo un gran vociare, e sulla partenza del GF non c’è ancora nessuna notizia ufficiale. Il reality, a ben guardare, deve affrontare caso mail il problema degli ascolti al ribasso e un trend in continuo calo tra il pubblico, motivo questo tra i più realistici per un’eventuale chiusura.

