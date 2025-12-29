Alfonso Signorini si autosospende, mossa choc dopo le polemiche: il comunicato di Mediaset A sorpresa, Alfonso Signorini ha deciso di sospendersi da tutti i suoi impegni con Mediaset, che ora si è detta intenzionata a fare le verifiche sulla sua condotta

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset. La decisione arriva in maniera inaspettata nella serata di lunedì 29 dicembre 2025 in seguito a quanto affermato da Fabrizio Corona nel suo format "Falsissimo", dove ha fatto riferimento a un presunto "sistema" da lui architettato per creare una corsia preferenziale per entrare a far parte del "Grande Fratello Vip". Il conduttore ha comunque già provveduto a denunciare Corona per revenge porn.

Alfonso Signorini e Mediaset: il giornalista si ferma

Alfonso Signorini ha deciso di sospendere in via cautelativa tutti i suoi impegni con Mediaset in seguito alle accuse lanciate nei suoi confronti da Fabrizio Corona. A comunicarlo in via ufficiale sono i suoi avvocati: "Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset": è quanto scrivono gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i nuovi legali di Signorini in sede civile e penale, che parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria volta a distruggere la sua onorabilità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pur senza citarlo espressamente, i legali hanno fatto riferimento alla condotta messa in atto da Fabrizio Corona negli ultimi giorni: "È noto il principale responsabile di questa surreale e virulenta aggressione, soggetto che – nonostante le precedenti condanne penali – oggi vorrebbe assumere le vesti di giudice e pubblico ministero, imponendo proprie regole per un tornaconto personale e non certo per l’interesse di Giustizia. Il tutto al costo di danni irreparabili ed enormi per le vittime designate".

La presa di posizione di Mediaset

Mediaset ha preso atto della decisione, pur sottolineando di voler tutelare al massimo il nome dell’azienda.

"Mediaset accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto– si legge nel comunicato -. Mediaset agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi" – si legge nel comunicato – "In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare, l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico. Si ribadisce che chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto".

Non è tardata ad arrivare attraverso le sue Storie Instagram una presa di posizione da parte di Corona: "Costretto a farlo dai padroni che rimangono nel silenzio omertoso, come quasi tutta la stampa, vergogna".

Signorini sembrava destinato a condurre la prossima edizione del "Grande Fratello Vip", che avrebbe dovuto partire a marzo, non è escluso a questo punto si possa optare per un cambio della guardia. Tra i nomi che sono stati associati al reality recentemente ci sono quelli di Michelle Hunziker e Ilary Blasi, che potrebbero essere per la prima volta protagoniste di una conduzione in coppia.

Potrebbe interessarti anche