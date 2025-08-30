Gf, paura per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: "Abbiamo visto la morte in faccia", cosa è successo
Pauroso incidente stradale per i due ex gieffini. Alfonso pubblica le immagini su Instagram e viene travolto dalle polemiche: la risposta
Momenti drammatici per due ex gieffini coinvolti in un terribile incidente stradale. La paura è stata moltissima, ma Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli per fortuna si sono salvati, hanno evitato il peggio e ora possono raccontare un momento in cui, come scrive Alfonso "abbiamo visto la morte in faccia".
I due giovani, sono stati concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello e, proprio nella casa più spiata d’Italia, è nata la loro storia d’amore che sta continuando anche fuori dal reality. Alfonso e Chiara hanno scelto, per le loro vacanze, di fare un viaggio negli Stati Uniti. Stavano viaggiando a bordo di un van quando qualcosa è andato storto e i due sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Terribile incidente per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli: cosa è successo
Per capire quanto questo incidente sia stato terribile e quanto i due ragazzi abbiano rischiato, bassa guardare le storie Instagram di Alfonso. Immagini pubblicate con sopra il testo "Abbiamo avuto un incidente, sto per pubblicare immagini forti". Il ragazzo esce a fatica dall’abitacolo del mezzo completamente rivoltato, con il sangue che gli cola sulla gamba, mentre è è circondato dai soccorsi giunti sul posto.
"Purtroppo è successo questo: è scoppiata una ruota, il furgone ha girato su se stesso e ci siamo ribaltati. Io ho controllato subito che Chiara stesse bene, dentro il van ribaltato erano tutti stesi a terra, perchè c’erano anche altri italiani con noi. Io mi sono alzato, sono andato fino al vetro davanti, ho provato a dare dei cazzotti ma era duro, mi sono ferito alla mano perché ho spaccato lo specchietto retrovisore, ho iniziato a dare anche calci e la gamba è finita all’interno del vetro e per ritirarla mi sono ferito". Poi, con la voce spezzata dice: "Veramente in questa vacanza non abbiamo avuto fortuna, ora abbiamo visto la morte con gli occhi, la morte con gli occhi."
Insomma, un’avventura davvero terribile, come terribili sono stati molti commenti di follower sulla vicenda, che invece di empatizzare con i due ragazzi sono riusciti a fare polemica anche in questa situazione. In particolare, molti hanno attaccato Alfonso D’Apice perchè in una situazione di quel tipo ha pensato a fare dei video. Ma la risposta dell’ex gieffino è arrivata prontamente, sempre tramite Instagram. Ha scritto infatti Alfonso nelle sue stories:
"Nel 2025 purtroppo esistono ancora degli sciacalli che devono parlare delle cose degli altri senza un minimo di tatto o sensibilità. Abbiamo scampato la morte e altre 20 persone insieme a noi. Ed è proprio grazie a quei video e alle foto degli altri che potremo essere tutelati legalmente e per la sanità…".
—
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria sparano a zero su una coinquilina: "Ha la maschera"
Mentre la loro storia d’amore continua a gonfie vele verso una futura convivenza, i ...
Ilary Blasi, la foto proibita in topless: "Ho denunciato Alfonso Signorini"
La conduttrice di Battiti Live ha rivelato di aver denunciato in passato il condutto...
Grande Fratello NIP, svelati i primi due concorrenti. E Simona Ventura si prepara alla maratona
Stando agli ultimi rumor la versione ‘nip’ del GF potrebbe durare fino a marzo, face...
Il Grande Fratello sarà (finalmente) VIP, i primi nomi: Francesco Arca e Kasia Smutniak
Dopo l’annuncio di una versione “Gold” condotta da Alfonso Signorini nel 2026 inizia...
Alfonso D’Apice rivela tutto sulla ‘guerra’ post-Grande Fratello: “Chiara? Ecco cosa le hanno fatto Shaila e Zeudi”
L’ex volto di Temptation Island ha raccontato come le amicizie nate al GF di Signori...
Grande Fratello, Chiara Cainelli sbugiarda Zeudi Di Palma: "Ora parlo io, mi ha accusata"
Dietro la fine dell'amicizia nata al GF ci sarebbero silenzi, accuse e screenshot sc...
Grande Fratello 2025, la rivoluzione di Simona Ventura per scongiurare un nuovo flop: basta VIP
La data di inizio si avvicina e il reality è pronto a tornare alle origini: ma baste...
Alfonso Signorini, quanto guadagna (davvero) il conduttore del Grande Fratello. Le cifre e il dettaglio choc
Secondo le ultime indiscrezioni, il presentatore e giornalista avrebbe ricevuto un c...