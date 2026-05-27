Alfa fa una sorpresa ai genitori: la loro reazione al duetto con Jovanotti commuove il web Il cantante ha scelto di condividere un momento intimo e autentico, trasformando una semplice sorpresa in uno dei video più teneri degli ultimi giorni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Ci sono collaborazioni che nascono per fare rumore e altre che, invece, finiscono per portare con sé qualcosa di molto più personale. Quella tra Alfa e Jovanotti sembra appartenere proprio a questa seconda categoria. Non soltanto per il valore musicale di Buon vento, il brano destinato ad accompagnare l’estate 2026, ma soprattutto per tutto ciò che rappresenta nella storia personale del giovane cantautore genovese.

Alfa e la sorpresa in macchina ai genitori sul duetto con Jovanotti

Negli ultimi giorni, infatti, Alfa ha pubblicato sui social un video che ha rapidamente fatto il giro del web, mostrando il momento in cui comunica ai suoi genitori di aver collaborato con uno degli artisti che più hanno segnato la sua crescita musicale. Nel video, Alfa è seduto in auto insieme a mamma e papà e introduce la notizia con evidente emozione: "Quest’estate esco con una canzone che non è mia, ma di un artista che mi ha chiesto di collaborare", racconta, lasciando inizialmente i genitori nel dubbio. Poi aggiunge: "Questo artista è il motivo per cui io faccio questo lavoro e ci tengo a farvelo sentire". A quel punto parte Buon vento dalla radio e il clima cambia immediatamente. La madre sorride, lo guarda con occhi lucidi e lo abbraccia con un gesto pieno d’orgoglio, mentre il padre resta in silenzio per qualche secondo, quasi incredulo davanti a ciò che sta ascoltando. Alfa, nel frattempo, canta il pezzo seguendo la base, lasciandosi trasportare dall’entusiasmo del momento. Uno dei passaggi più commentati del video arriva proprio dalla madre, che ricorda con tenerezza quando il figlio era bambino: "Tutti guardavano quel nano che ballava e sapeva tutte le canzoni". Una frase semplice, ma che restituisce perfettamente quanto la musica di Jovanotti abbia accompagnato la crescita artistica e personale del cantante.

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Un traguardo importantissimo per Alfa

Per Alfa questa collaborazione non rappresenta soltanto un successo professionale. Dietro Buon vento c’è infatti un percorso che si chiude simbolicamente, un sogno che riesce finalmente a prendere forma: "È un cerchio che si chiude perché è stato il mio primo concerto nel 2006 e per me fare una canzone con lui è una cosa incredibile", racconta nel video, senza nascondere l’emozione. Parole che spiegano bene perché quel momento condiviso con i genitori abbia avuto un peso così speciale. Anche il padre, profondamente colpito, si lascia andare a una reazione spontanea e affettuosa: "Già quando sento te in radio mi c**o addosso… sentire lui e te in radio… ma bravo". Subito dopo gli stampa un bacio sulla testa, in uno dei momenti più sinceri e commoventi del filmato.

Il significato di Buon vento

La collaborazione tra Alfa e Jovanotti sarebbe nata in maniera molto naturale. Sarebbe stato proprio Jovanotti a contattare il giovane artista inviandogli un primo provino del pezzo, chiedendogli poi di aggiungere immagini, idee e parole per trasformare quella bozza in un brano condiviso. Al centro della canzone c’è il tema del cambiamento, raccontato attraverso la metafora del mare, visto come simbolo di viaggio, partenze e nuove direzioni: "Il mare è la grande metafora della canzone. Non è solo un paesaggio, è la vita, è il viaggio", ha spiegato Alfa.

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