Alexia, l'annuncio: “Sono tornata, sarà una festa”, il maxi-concerto che riaccende la sua carriera dopo l’oblio Alexia è stata una delle ospiti di Verissimo nella puntata del 14 marzo 2026, dove ha raccontato il suo amore per la famiglia, in attesa di tornare in concerto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Alexia è stata una delle ospiti di "Verissimo" nella puntata in onda sabato 14 marzo 2026, dove ha provato a raccontare alcune parti poco note di sé, come ha fatto raramente, non amando apparire nonostante la sua grande popolarità.

Verissimo, Alexia puntata 14 marzo 2026: il legame con i genitori

Alexia ha raggiunto l’apice della popolarità sin dagli anni ’90, quando è stata interprete di alcuni dei brani di dance più amati, che hanno fatto ballare i ragazzi e non solo, al punto tale da diventare una delle cantanti più amate all’estero, cosa che non è certamente riuscita a tutti i colleghi. Recentemente lei stessa aveva raccontato a "Le Iene" come non sia stato semplice accettare una fase di oblio che ha caratterizzato la sua carriera, ma di non avere esitato a farsi aiutare così da riuscire a risollevarsi e a stare meglio.

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La cantante ha un rapporto davvero speciale con la mamma, di cui ha parlato a Silvia Toffanin: "È una donna piccola, come me, ma inconsapevolmente forte. Quando è mancato mio papà ha avuto delle difficoltà, non sapeva come gestire il quotidiano, io però le ho detto: ‘Mamma, non ti preoccupare, i giorni arrivano uno dopo l’altro e noi un giorno dopo l’altro arriveremo ad affrontare i piccoli problemi che ci sono’. Adesso è una signora molto matura, ma è riuscita nonostante le difficoltà a trovare una sua indipendenza in età da pensionata, è riuscita a risollevarsi e a godere delle figlie e dei nipoti".

Non poteva quindi mancare un suo ricordo del papà, scomparso qualche tempo fa: "È stato grazie a lui che ho iniziato ad amare la musica, lui aveva una bella voce, ma non ha avuto il coraggio di fare il passo. Una volta mi disse: ‘Ho fatto una stecca pazzesca, quindi ho detto basta’, ma la passione era talmente forte che la musica era presente in casa tutti i giorni. Lui cantava, mi ha sicuramente trasmesso questa cosa, ma anche mamma ha avuto un buon ruolo, lei guadava tutti i programmi televisivi degli anni ’70, la musica era un elemento costante in casa mia. Lui aveva 61 anni quando è scomparso, io avevo 24-25 anni, stavo iniziando a spiccare il volo, lui era cosciente di ciò, mi ha visto in Tv in una prima esibizione ed è rimasto scosso, mi ha detto: ‘Sei molto più donna rispetto a come ti vedo’, lo ha detto con piacere, ma era come se lo stessi lasciando. In realtà, era lui che stava lasciando me".

Alexia pronta a tornare dopo lo stop: il grande concerto a Milano

Alexia ha approfittato dell’occasione per parlare a Silvia Toffanin del rapporto con il marito Andrea Camerana, da cui ha avuto due figlie: "Ci siamo conosciuti nel 2004, anzi fine 2003, quindi altro che vent’anni. Sono anni bellissimi, ringrazio la vita che mi ha fatto conoscere una persona come lui, è un uomo di grande umanità, garbo, ironico, intelligente, ha una bella testa, con lui mi trovo molto bene, nonostante il mio lavoro io sono timida, lui è una persona discreta, come tutta la famiglia, quindi ci siamo trovati subito bene".

Alexia è mamma di due figlie, Margherita e Maria Vittoria, con loro lei si definisce "una mamma forte, la mia mi ha impegnato a essere forte, cerco di essere cool, moderna, ma loro sanno che ci sono dei limiti che non possono superare. Mi affatica avere un dialogo con loro, ma lo faccio volentieri, non si devono costruire muri con i figli, è una cosa da non fare, cerco di penetrare piano piano nie loro varchi, quando vedo debolezze e inquietudine, sono la loro spalla, Quando devono scherzare lo fanno con il papà, quando si parla di cose serie si rivolgono alla mamma".

L’artista ha ricordato anche la fase in cui aveva messo uno stop alla sua carriera: "Io volevo diventare mamma, era un elemento fondamentale per sentirmi donna completa. Quando ho scoperto di avere al mio fianco una persona affidabile non c’è cosa più bella di diventare mamma con una persona così. Gli artisti però a volte si mettono in stand by, sentivo che non c’era spazio per me, ma siamo noi che non vogliamo trovarlo, sentiamo un’avversione, ho fatto silenzio, mi sono dedicata a me stessa. Mi sono chiesta perché mi mancasse così tanto il palcoscenico, ma anche perché fosse così difficile tornarci, ho capito di dover dividere gli argomenti, c’era Alessia e c’era Alexia, in quel momento era più importante Alessia. Quando Alessia è guarita e ha ritrovato la positività ho potuto dedicarmi ad Alexia, sono felice, ad aspettarmi c’erano tutti i miei collaboratori, loro hanno sempre creduto in me, ma io dovevo cercare di riprendermi. La pausa è durata un po’ di anni, la nascita della seconda bambina mo ha permesso di ripartire ma con il cuore a pezzi, volevo stare con loro, poi c’è stato il Covid. Nel 2022 ho voluto provare a ricantare con un disco di Natale, era un modo per farmi un regalo, da lì sono ripartita. Il 26 marzo è in programma una serata speciale a Milano, dove racconterò la mia storia, partendo dai giorni nostri per arrivare ai mitici anni ’90, sarà una festa per chi è appassionato non solo di Alexia ma anche degli anni ’90 come periodo storico. Sono felice di ripartire da qui, è una dichiarazione di intenti: ‘Sono tornata'".

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