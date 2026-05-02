Addio Alex Zanardi, chi è la moglie Daniela Manni: 30 anni d’amore, il figlio Nicolò e le due tragedie La morte di Alex Zanardi lascia un grande vuoto nel mondo nello sport e non solo, a sostenerlo sempre ci sono stati la moglie Daniela Manni e il loro unico figlio, NIcolò

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La morte di Alex Zanardi, avvenuta venerdì 1° maggio 2026 e annunciata oggi, lascia certamente un grande vuoto in tutte le persone che lo avevano conosciuto, ma anche in chi ha avuto modo di ammirarlo nella sua carriera sportiva, dove ha mostrato una determinazione che ha pochi eguali. Lui, infatti, non si è arreso nemmeno dopo l’incidente in Formula 1 che gli ha fatto perdere le gambe, per poi reinventarsi grazie all’handbike, anche se è stato proprio alla sua guida che è stato vittima dell’ennesimo incidente nel 2020.

A sostenerlo anche in questi ultimi anni difficili c’è sempre stata la moglie Daniela Manni, una figura fondamentale in tutta la sua vita.

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Morto Alex Zanardi, chi è la moglie Daniela Manni

Il primo incontro tra Daniela Manni e Alex Zanardi risale alla fine degli anni ’80, a unirli inizialmente è stato il lavoro, visto che lei era la manager della squadra in cui lui correva in Formula 3. I due si sono sposati nel 1996, due anni dopo dal loro amore è nato il loro unico figlio, Nicolò.

La donna non ha mai voluto essere al centro della ribaltà, nonostante la popolarità del marito, lei è sempre stata una presenza cruciale al suo fianco sin dal suo primo incidente, quello che gli ha cambiato per sempre la vita. Nel 2001, infatti, Zanardi è stato infatti coinvolto in un terribile scontro in pista quando lui era ormai arrivato in Formula 1 al Lausitzring, dove in seguito a un impatto fortissimo con un’altra monoposto è stato costretto a subire l’amputazione di entrambe le gambe.

Scoprire l’accaduto è stato certamente terribile per lui, ma la presenza di Daniela gli ha dato un coraggio che, almeno inizialmente, non credeva di avere, come ha lui stesso raccontato. "Il primo ricordo dopo l’incidente è stata la voce di mia moglie Daniela arrivare celestiale come dall’altro mondo. Le ho detto: ‘Non ti preoccupare, ne veniamo fuori", aveva raccontato in un’intervista.

Ed effettivamente lui ha saputo davvero superare quel tragico evento, costruendo una nuova carriera sportiva, prima gareggiando in auto, per poi concentrarsi sull’handbike, grazie a cui ha vinto 4 ori ai Giochi Paralimpici.

Daniela Manni era vicino a lui anche nel pomeriggio del 19 giugno 2020, altra data che in pochi possono dimenticare, quella in cui è stato vittima dell’ennesimo incidente, questa volta in handbike.

Alex Zanardi e il figlio Nicolò

Dall’amore tra Alex Zanardi e Daniela Manni è nato nel 1998 il loro unico figlio, Nicolò. Lui era davvero piccolissimo quando il papà ha avuto l’incidente in cui ha perso le gambe, ma ne ha sempre parlato con grandissimo orgoglio. "Per tutti mio papà è un esempio di vita come sportivo. Per me lo è come padre", aveva detto in un’intervista come a sottolineare quanto lui fosse una figura cruciale nella sua esistenza da cui prendere esempio.

Nel corso degli anni il ragazzo ha scelto di portare avanti in prima persona alcuni progetti a cui il genitore teneva, legati alla sostenibilità e all’inclusione sociale. Tra questi possiamo citare "SpecialMente" di BMW Italia, nato per mettere in evidenza quanto sia fondamentale l’educazione dei giovani e il rispetto della disabilità. Non si tratta di una scelta casuale, visto che la casa automobilistica è partner strategico e sostenitore principale di Obiettivo 3, iniziativa frutto delle menti di Zanardi e della moglie, venuta alla luce nel 2017 per avvicinare le persone disabili allo sport paralimpico.

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