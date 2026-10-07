Cantante e performer prima, creator su OnlyFans, sex worker e attore nell’industria cinematografica per adulti poi. Ma il sogno di Alex Palmieri è sempre stato la musica: dopo una pausa di sei anni, infatti, l’artista è tornato con il brano Pay to Play e ha in serbo parecchie sorprese. La strada però non è stata facile. Dopo 15 anni passati cercando di sfondare nell’ambiente discografico, numerosi singoli, Ep, album e tournée tra Italia ed Europa, Alessandro ha trovato il successo attraverso il sex work, ed è proprio in questo ambiente che ha raggiunto una notorietà mai ottenuta prima e che oggi non vuole di certo cancellare. "Non voglio che la musica mi ripulisca dal porno. Voglio che le due cose possano convivere", racconta, per poi svelare a Libero Magazine le difficoltà nel voler tornare a cantare dopo anni nel mondo dell’hard: "Ho ricevuto moltissime porte in faccia".

Alex Palmieri torna con il nuovo singolo "Pay to Play" – Intervista Integrale