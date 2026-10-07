Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Alex Palmieri, l'enorme difficoltà a passare da OnlyFans alla musica: "Non voglio ripulirmi dal sex work, ho ricevuto molte porte in faccia"

Dalle porte in faccia alla nuova sfida: la star del cinema per adulti si racconta tra sex work, pregiudizi e la voglia di tornare a sognare.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Cantante e performer prima, creator su OnlyFans, sex worker e attore nell’industria cinematografica per adulti poi. Ma il sogno di Alex Palmieri è sempre stato la musica: dopo una pausa di sei anni, infatti, l’artista è tornato con il brano Pay to Play e ha in serbo parecchie sorprese. La strada però non è stata facile. Dopo 15 anni passati cercando di sfondare nell’ambiente discografico, numerosi singoli, Ep, album e tournée tra Italia ed Europa, Alessandro ha trovato il successo attraverso il sex work, ed è proprio in questo ambiente che ha raggiunto una notorietà mai ottenuta prima e che oggi non vuole di certo cancellare. "Non voglio che la musica mi ripulisca dal porno. Voglio che le due cose possano convivere", racconta, per poi svelare a Libero Magazine le difficoltà nel voler tornare a cantare dopo anni nel mondo dell’hard: "Ho ricevuto moltissime porte in faccia".

Alex Palmieri torna con il nuovo singolo "Pay to Play" – Intervista Integrale

Salute

Rompiamo il silenzio

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

Emanuele Fasano

Emanuele Fasano
L'attore Alex Belli

Alex Belli
Luciano Ligabue

Luciano Ligabue
Franchino Er Criminale sbarca in TV, il nuovo programma (e l'annuncio choc)

Franchino er criminale

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963