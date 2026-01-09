Alex Cross 2, l’incubo prende forma su Prime Video: il detective affronta una killer spietata nel trailer della stagione 2 La nuova stagione di Alex Cross arriva su Prime Video: indizi inquietanti, un killer astuto e un detective pronto a scoprire una verità oscura e raccapricciante

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

La prima stagione ha conquistato davvero tutti: ragazzi, adolescenti e persone adulte. La seconda, siamo sicuri, che non sarà da meno. Alex Cross, la serie prodotta da Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television, sta tornando (finalmente). Nelle scorse ore, Prime Video ha svelato il trailer ufficiale della stagione 2 che, è veramente tachicardico. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Alex Cross 2: trailer, trama e quando esce la seconda stagione della serie di successo

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Alex Cross, la serie crime thriller basata sui romanzi di James Patterson, in arrivo in streaming sulla piattaforma l’11 febbraio 2026 in oltre 240 Paesi e territori. I primi tre episodi saranno disponibili subito, seguiti da nuove puntate settimanali fino al finale del 18 marzo. La trama riparte con il magnate Lance Durand (Matthew Lillard) che chiede protezione all’FBI dopo una minaccia di morte collegata all’omicidio di un playboy miliardario. Il detective Alex Cross (Aldis Hodge) e l’agente Kayla Craig (Alona Tal) guidano l’indagine per proteggere Durand e trovare l’assassino, mentre John Sampson (Isaiah Mustafa), amico e partner di Cross, fa una scoperta sorprendente. Il cast della nuova stagione include:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Aldis Hodge

Matthew Lillard

Jeanine Mason

Wes Chatham

Isaiah Mustafa

Alona Tal

Samantha Walkes

Juanita Jennings

Caleb Elijah

Melody Hurd

Johnny Ray Gill

Creata da Ben Watkins e ambientata a Washington D.C., la serie segue Cross, brillante detective e psicologo forense capace di penetrare nella mente degli assassini. Executive producer sono Watkins, Hodge, Sam Ernst, Jim Dunn, J. David Shanks, Aiyana White, Craig Siebels, Owen Shiflett, James Patterson, Bill Robinson e Patrick Santa.

Alex Cross, come si è conclusa la prima stagione

In questo paragrafo vi ricordiamo come si è conclusa la prima stagione di Alex Cross ma, se non l’avete ancora vista, fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER. L’investigatore Cross affronta un serial killer, soprannominato "Fanboy", che rapisce persone per trasformarle in copie di famosi assassini, guidato da un’ossessione morbosa nata dall’infanzia travagliata. Grazie alla sua esperienza di psicologo forense, Cross riesce a fermarlo e a catturare Ed Ramsey, il colpevole. Contemporaneamente, Cross viene coinvolto in un secondo caso quando trova un vestito vicino alla tomba di sua madre, collegato a Deirdre Nolan, donna condannata per un omicidio e poi suicidatasi in carcere.

Le indagini portano a Peter e Nancy, che orchestrano l’omicidio di Maria, madre di Alex, ritenendo Cross responsabile della morte di Deirdre. In realtà, Nancy aveva ingannato Peter e Deirdre per coprire i veri crimini, ma sopraffatta dal senso di colpa, si suicida dandosi fuoco. La prima stagione ha raccolto oltre 40 milioni di spettatori nei primi 20 giorni.

Potrebbe interessarti anche